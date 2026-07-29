رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر یزد: تاکنون ۱۰۵ انشعاب آب مربوط به فضای سبز از مدار آب شرب خارج شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، فاطمه زارع بیدکی با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف آب در شرایط کم‌آبی، گفت: یکی از موضوعات مهم در دوره ششم شورای اسلامی شهر، تفکیک آب شرب از آب خام فضای سبز بوده که با همکاری مجموعه مدیریت شهری و شرکت آب و فاضلاب، تاکنون ۱۰۵ انشعاب آب مربوط به فضای سبز از مدار آب شرب خارج شده است.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر یزد با اشاره به شرایط خاص یزد به عنوان شهری کویری اظهار کرد: حفظ فضای سبز در چنین شرایطی نیازمند تلاش مضاعف و همکاری همه مجموعه‌هاست و از همکاران سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری که برای نگهداری و پایداری فضای سبز شهری تلاش می‌کنند، قدردانی می‌کنم.

وی افزود: در حال حاضر ۳۵۹ انشعاب مربوط به فضای سبز شهری وجود دارد که آب مورد نیاز بوستان‌ها و فضا‌های سبز را تأمین می‌کند و با برنامه‌ریزی انجام شده، بخشی از این انشعابات از شبکه آب شرب جدا شده و تلاش داریم با تأمین منابع جایگزین، این روند را ادامه دهیم.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورا تصریح کرد: حذف انشعابات آب شرب فضای سبز، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق است؛ چراکه پس از قطع هر انشعاب باید منابع جایگزین پیش‌بینی شود تا آسیبی به فضای سبز و خدمات عمومی شهر وارد نشود.

زارع بیدکی ادامه داد: در برخی نقاط از جمله بوستان پرستار و بوستان فهادان، قطع انشعابات مشکلاتی را برای شهروندان به‌ویژه در بخش خدماتی مانند سرویس‌های بهداشتی ایجاد کرد که با پیگیری‌های انجام شده، اقدامات لازم برای رفع مشکلات و تأمین آب مورد نیاز در حال انجام است.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده برای تأمین آب جایگزین گفت: با پیگیری همکاران سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری، حدود ۳۵۰ هزار لیتر آب جایگزین در بلوار کوثر و شهید قندی وارد مدار فضای سبز شد و در منطقه سه نیز برای ۲۲ انشعاب که برای مدتی قطع شده بود، تلاش شد منابع جایگزین تأمین شود.

عضو شورای اسلامی شهر یزد با بیان اینکه استفاده از منابع غیرشرب باید با جدیت دنبال شود، خاطرنشان کرد: باید به سمت استفاده از پساب و آب چاه‌هایی که قابلیت مصرف شرب ندارند برای آبیاری فضای سبز حرکت کنیم تا ضمن حفظ فضای سبز، مدیریت بهتری بر منابع محدود آب شرب داشته باشیم.

وی ضمن قدردانی از همکاری شرکت آب و فاضلاب با شهرداری یزد گفت: همکاری دو مجموعه در موضوع تفکیک آب شرب از آب خام ارزشمند بوده و انتظار داریم این همراهی برای اجرای برنامه‌های آینده نیز ادامه پیدا کند تا بتوانیم از ظرفیت منابع جایگزین به شکل بهینه استفاده کنیم.

زارع بیدکی با تأکید بر اینکه فضای سبز یزد یک سرمایه ارزشمند شهری است، گفت: درختانی که در سطح شهر وجود دارند برای تداوم حیات خود نیازمند تأمین آب و رسیدگی هستند و برای اینکه یزد همچنان شهری سبز باقی بماند، باید با این سرمایه طبیعی با برنامه‌ریزی، دقت و مسئولیت‌پذیری رفتار کنیم.

وی همچنین از حمایت و همراهی شهردار یزد در پیگیری این موضوع قدردانی کرد و افزود: مدیریت صحیح منابع آبی نیازمند نگاه مشترک و همکاری همه دستگاه‌هاست تا بتوانیم در کنار حفظ فضای سبز، مصرف آب را نیز به شکل اصولی مدیریت کنیم.