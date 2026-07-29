ملت ایران در دفاع از آب و خاک و کیان نظام مقدس جمهوری اسلامی ، لحظه‌ای عقب‌نشینی نکرده و با تمام وجود پشتیبان نیرو‌های مسلح هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مردم انقلابی شیراز با حضور در میادین و خیابان‌ها، ضمن اعلام حمایت همه‌جانبه از نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران، برخورد قاطع و تنبیه سخت دشمن آمریکایی را خواستار شدند.

تجمع‌کنندگان در این گردهمایی ضمن تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب اسلامی، اعلام کردند که امنیت پایدار امروز ایران اسلامی، مرهون ایثار و جان‌فشانی نیرو‌های مسلحی است که تا پای جان در برابر دشمن متجاوزِ ایستاده‌اند.

مردم شیراز در این تجمعات تصریح کردند : مردم ایران به عنوان «برگ برنده» در تمامی عرصه‌های رویارویی با استکبار، از فرزندان خود در نیرو‌های مسلح انتظار دارند در برابر هرگونه تعدی و تجاوز، پاسخی پشیمان‌کننده به دشمن آمریکایی داده و ابهت پوشالی آنان را درهم بشکنند.

این حضور پرشور که نمادی از همبستگی ملی در استان فارس است، پیامی صریح به جهانیان مخابره کرد که ملت ایران در دفاع از آب و خاک و کیان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، لحظه‌ای عقب‌نشینی نکرده و با تمام وجود پشتیبان نیروهای مسلح خود هستند.