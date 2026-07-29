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آرشیدا نیکومنش، دانش آموز نیشابوری با حضور در تیم ملی فوتبال جوانان ایران، نایبقهرمان رقابتهای بینالمللی فوتبال جوانان کافا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،مدیر آموزش و پرورش نیشابور گفت: آرشیدا نیکومنش،دانشآموز نیشابوری رشته تربیتبدنی هنرستان فنی و حرفهای دخترانه وکیلی ۹۹، با حضور در ترکیب تیم ملی فوتبال جوانان ایران و کسب عنوان نایبقهرمانی رقابتهای بینالمللی فوتبال جوانان کافا، افتخاری ارزشمند برای ورزش دانشآموزی و جامعه تعلیم و تربیت شهرستان نیشابور رقم زد.
ابراهیم حیدری افزود:نیکومنش، تنها نماینده خراسان رضوی در رقابتهای بینالمللی فوتبال جوانان کافا،است.