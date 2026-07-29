به گزارش خبرگزاری صداوسیما، آیت‌الله جوادی آملی با تبیین ابعاد معرفتی و اجتماعی پیاده‌روی اربعین، این حرکت عظیم را زمینه‌ساز حفظ روحیه مبارزه، استکبارستیزی و عدالت‌خواهی در میان نسل‌ها معرفی کرده و آن را از عوامل ماندگاری پیام عاشورا برشمرده‌اند.

وی در کتاب «کوثر اربعین» مهم‌ترین اثر و فلسفه پیاده‌روی اربعین را استمرار نهضت عاشورا در تاریخ دانسته و تأکید کرده‌اند که جاودانگی این حادثه، در پرتو پیوند دل‌های مؤمنان با محبت و حرارت حسینی تحقق یافته است.

آیت‌الله جوادی آملی گفت: مهم‌ترین اثر و یا فلسفه پیاده روی اربعین، استمرار نهضت عاشورا در تاریخ است؛ چرا که اراده بر این تعلق گرفته است که این حادثه جاودانه بماند و تحقق این هدف جز از رهگذر گره زدن دل مؤمنان به عشق حسین (علیه السلام) میسر نبود: «إنَّ لِقَتلِ الحُسَینِ حَرارَةً فِی قُلُوبِ المُؤمِنینَ لاتَبرُدُ اَبَداً».به راستی برای قتل حسین در دل‌های مؤمنان داغ و حرارتی است که هرگز سرد نشود.

به گفته وی به همین خاطر، از روزگاران گذشته بارگاه ائمه اطهار (علیهم السلام) مرکز نهضت‌ها و انقلاب‌ها علیه ستم و استبداد بوده و از طرفی مراکز بزرگ حوزوی نیز در این مکان‌های مقدس تأسیس یافته است.

آیت‌الله العظمی جوادی آملی افزود: وجه عمومی مردم و نسل‌ها به سوی مضجع شریف این ذوات قدسی؛ به ویژه آگاهی هرچه بیشتر از اهداف و فلسفه قیام حضرت ابا عبدالله الحسین (علیه السلام) مایه حفظ و تقویت روحیه مبارزه، استکبارستیزی و عدالت خواهی آنان می‌شود.

در زیارت اربعین عنصر محوری فلسفه قیام و مبارزه آن حضرت را آگاهی بخشی و رهاسازی از جهالت و ضلالت بیان می‌کند:«وَ بَذَلَ مُهْجَتَهُ فِیکَ لِیَسْتَنْقِذَ عِبَادَکَ مِنَ الْجَهَالَةِ وَ حَیْرَةِ الضَّلالَةِ».و جانش را در راه تو بذل کرد تا بندگانت را از جهالت و تحیّر در گمراهی برهاند.