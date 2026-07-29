به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مسابقات تکواندو دانشجویان دختر منطقه شش کشور با حضور دانشگاه‌های اصفهان، فرهنگیان اصفهان، صنعتی اصفهان، یزد، اردکان، شهر کرد، پیام نور شهر کرد، پیام نور اصفهان، علمی کاربردی شهید صیاد (نزاجا) غیر انتفاعی صفاهان، غیر انتفاعی هشت بهشت و کاشان برگزار شد.

در این دوره از مسابقات دانشگاه اصفهان مقام اول و دانشگاه صنعتی اصفهان مقام دوم و دانشگاه فرهنگیان اصفهان و دانشگاه کاشان مشترک مقام سوم این دوره از مسابقات را کسب کردند.

آرمیتا قربانی مقدم، فاطمه پاپی در بخش کیوروگی و فاطمه سادات طالبی ویری در بخش پومسه از دانشگاه کاشان موفق به کسب سهمیه المپیاد شدند.

در طی این مسابقات ۶۰ نفر اعم از ورزشکار و مربی و سرپرست حضور داشتند.