یک واحد صنعتی در ارومیه پس از ۱۸ سال تعطیلی و با ورود سرمایه‌گذار جدید، در مراحل پایانی نوسازی، تجهیز و آماده‌سازی قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در ادامه برنامه‌های حمایت از تولید و احیای ظرفیت‌های صنعتی استان، رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی با همراهی جمعی از مسئولان استانی از روند احیا و نوسازی یک واحد صنعتی راکد در آستانه احیا در شهرستان ارومیه بازدید کرد.

این واحد صنعتی که سال گذشته به‌عنوان یکی از فرصت‌های سرمایه‌گذاری در رویداد بین‌المللی اینوا معرفی شده بود، پس از ۱۸ سال تعطیلی و با ورود سرمایه‌گذار جدید ، وارد مرحله احیا شد و اکنون در مراحل پایانی نوسازی، تجهیز و آماده‌سازی قرار دارد و پیش‌بینی می‌شود تا دو ماه آینده به بهره‌برداری برسد.

با راه‌اندازی مجدد این واحد صنعتی، زمینه اشتغال مستقیم ۱۵۰ نفر فراهم خواهد شد که علاوه بر احیای یک ظرفیت ارزشمند تولیدی، نقش مهمی در رونق اقتصادی، توسعه صنعتی و افزایش فرصت‌های شغلی در استان خواهد داشت.

احیای این واحد نمونه‌ای موفق از بازفعال‌سازی واحد‌های راکد تولیدی و ثمره سیاست‌های مقام عالی استان در جذب سرمایه‌گذاری و حمایت از بخش خصوصی است.