مدیر حج و زیارت استان در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، با اشاره به نام نویسی ۳۶ هزار و ۸۲۱ نفر در سمانه سماح برای شرکت در پیاده روی اربعین، گفت: از این تعداد ۳۵ هزار و ۵۲۶ زائر با پرداخت بیمه نام نویسی خود را در سامانه قطعی کردند.

دستگردی افزود: اعزام زائران به عراق از ۲۵ تیر آغاز شده و تا پانزدهم مرداد ادامه دارد.

به گفته وی ازاین آمار ۳۱ هزار و ۴۱۶ نفر مرز مهران، ۳ هزار و ۱۶۶ نفر مرز خسروی، ۳۳۶ نفر مرز شلمچه، ۳۰۵ نفر هوایی، ۲۸۴ نفر مرز چزابه و ۱۹ نفر باشماق و تمرچین را برای خروج از کشور انتخاب کردند.

مدیر حج و زیارت استان افزود: ۲۴ هزار و ۸۳ نفر وسیله شخصی، ۹ هزار و ۹۳۷ نفر اتوبوس، ۷۷۷ نفر تاکسی، ۳۷۵ نفر قطار، ۳۰۵ نفر هواپیما و ۵۹ نفر مینی بوس را برای سفر انتخاب کردند.