اعلام زمان برگزاری لیگ برتر وزنه برداری
فدراسیون وزنهبرداری زمان آغاز لیگ برتر سال ۱۴۰۵ را سوم شهریور اعلام کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، براساس تصمیم هیئت رئیسه، کمیته فنی و سازمان لیگ فدراسیون مقرر شد لیگ برتر وزنه برداری در سال ۱۴۰۵ در قالب دو لیگ برتر بزرگسالان و لیگ برتر امید (زیر ۲۳ سال) در بخش آقایان و در بخش بانوان به عنوان لیگ بانوان برگزار میشود.
زمان مسابقات لیگ برتر بزرگسالان:
مرحله اول: ۴-۳ شهریور
مرحله دوم: ۱۳-۱۲ مهر
مرحله سوم: ۲۷-۲۶ آذر
زمان مسابقات لیگ برتر امید و لیگ بانوان:
مرحله اول: ۶-۴ آذر
مرحله دوم: ۲۵-۲۳ دی
نیم فصل مسابقات: از تاریخ ۱۰ تا ۱۵ آذر باشگاهها طبق ماده ۵۲ آئین نامه مسابقات لیگ برتر میتوانند نسبت به جذب ورزشکار و نقل و انتقال آنان با رعایت ضوابط اقدام کنند. همچنین آخرین زمان مهلت ارائه قراردادها به فدراسیون برای لیگ برتر بزرگسالان ۱۸ مرداد و برای لیگ برتر امید و بانوان ۱۸ مهر است.