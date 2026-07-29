ارکستر سمفونیک تهران در تازه‌ترین اجرای خود، اثر ماندگار خسوف ساخته محمدسعید شریفیان را با رهبری میهمان آرش امینی و همراهی گروه کر به رهبری بهرنگ شگرف‌کار، طی دو شب در تالار وحدت اجرا می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی بنیاد رودکی، ارکستر سمفونیک تهران ۱۵ و ۱۶ مردادماه ۱۴۰۵ ساعت ۲۱:۳۰ با اجرای اثر "خسوف" در تالار وحدت روی صحنه می‌رود؛ اثری شاخص در موسیقی سمفونیک معاصر ایران که با الهام از واقعه عاشورا و حماسه کربلا خلق شده و از برجسته‌ترین نمونه‌های موسیقی عاشورایی در حوزه موسیقی ارکسترال ایران به شمار می‌رود.

این اجرا با رهبری میهمان آرش امینی و همراهی گروه کر به رهبری بهرنگ شگرف‌کار برگزار می‌شود و ارکستر سمفونیک تهران در آن، یکی از مهم‌ترین آثار عاشورایی رپرتوار موسیقی سمفونیک ایران را پیش روی مخاطبان قرار خواهد داد.

"خسوف" با بهره‌گیری از ظرفیت‌های ارکستر سمفونیک و گروه کر، مفاهیمی همچون سوگ، ایثار، آزادگی، ایمان و حقیقت‌طلبی را در قالب زبانی موسیقایی و بیانی دراماتیک روایت می‌کند. این اثر، بدون اتکا به روایت مستقیم، با تکیه بر قدرت بیان موسیقی، مخاطب را به تأمل در ابعاد انسانی و حماسی نهضت عاشورا فرامی‌خواند و تجربه‌ای متفاوت از پیوند موسیقی سمفونیک با مفاهیم دینی و فرهنگی را رقم می‌زند.

اجرای این اثر، فرصتی برای مخاطبان موسیقی فاخر است تا تجربه‌ای متفاوت از روایت مفاهیم عاشورایی در قالب موسیقی سمفونیک را از سوی ارکستر سمفونیک تهران شاهد باشند.

اجرای "خسوف" پنجشنبه و جمعه ۱۵ و ۱۶ مردادماه ۱۴۰۵ از ساعت ۲۱:۳۰ در تالار وحدت برگزار می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند بلیت این اجرا را از طریق سامانه هنرتیکت تهیه کنند.