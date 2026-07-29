به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان زنجان گفت: با آغاز روند کاهشی دما در مناطق مختلف استان، زنجانی‌ها پاپان هفته خنکی را تجربه می‌کنند.

نجفی افزود: بر اساس آخرین نقشه‌های هواشناسی، آسمان امروز استان غالبا صاف است و در بعدازظهر انتظار وزش باد وجود دارد.

وی با بیان اینکه سرعت وزش باد در برخی مناطق استان به آستانه نسبتا شدید خواهد رسید، افزود: روز‌های آینده نیز شرایط جوی یکسان است و بارندگی نخواهیم داشت.

نجفی اظهار داشت: امروز تغییرات دما چندان محسوس نیست، اما از فردا دما کاهش می‌یابد.

وی یادآور شد: طی شبانه روز گذشته سلطانیه با ۱۵ درجه کمترین و ماهنشان با ۳۹ درجه بیشترین دمای ثبت‌شده در استان بوده و دمای شهر زنجان نیز بین ۱۸ و ۳۷ درجه نوسان داشته است.

نجفی گفت: دمای فعلی شهر زنجان ۲۲ درجه سانتیگراد بالای صفر است که نسبت به روز گذشته در همین ساعت ۲ درجه افزایش دارد.