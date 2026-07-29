دبیر شورای نظارت بر سازمان صداوسیما با تأکید بر اینکه در جلسه اخیر این شورا با معاون سیاسی سازمان، هیچ تذکر رسمی یا قولی برای اصلاح مطرح نشده است، گفت: خبر منتشر شده در این باره، برداشت غیر دقیق خبرنگار بوده است و آن را به وی نیز تذکر داده‌ام.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محمد میرزایی، دبیر شورای نظارت بر سازمان صداوسیما، در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، درباره خبر منتشر شده به نقل از وی در یکی از رسانه‌ها پیرامون جلسه شورای نظارت با معاون سیاسی سازمان صداوسیما، اظهار کرد: جلسه اخیر در فضایی کاملاً سازنده، تعاملی، منطقی و کارشناسی برگزار شد و پرسش‌هایی که از پیش نیز برای معاون سیاسی سازمان ارسال شده بود، مطرح و پاسخ‌های لازم و قانع کننده ارائه شد.

وی با بیان اینکه شخصاً از پاسخ‌های ارائه شده قانع شده است، افزود: در همان جلسه نیز صراحتاً اعلام کردم که توضیحات آقای عابدینی برای بنده قانع‌کننده بود و فضای جلسه، فضای تعامل و همکاری و کارشناسی بود، نه تقابل.

میرزایی با اشاره به خبر منتشر شده درباره «تذکر شورای نظارت به صداوسیما و قول اصلاح از سوی مسئولان سازمان» تصریح کرد: چنین برداشتی مدنظر من نبود. خبرنگار از من پرسید آیا بنویسد که شورای نظارت تذکر داده و صداوسیما نیز قول اصلاح داده است که صراحتاً به او گفتم اینگونه ننویسد و موضوع را به شکلی منعکس کند که موجب سوءبرداشت نشود.

دبیر شورای نظارت بر سازمان صداوسیما تأکید کرد: هیچ مصوبه یا تذکر رسمی از سوی شورای نظارت در این خصوص صادر نشده است و آنچه در جلسه مطرح شد، گفت‌و‌گو‌های کارشناسی و تبادل نظر میان اعضای شورا و مسئولان سازمان بود.

وی ادامه داد: اینکه گفته شود شورای نظارت به صورت رسمی تذکر داده و صداوسیما نیز قول اصلاح داده است، برداشت دقیقی از مباحث جلسه نیست.

میرزایی با اشاره به روابط شورای نظارت و سازمان صداوسیما گفت: امروز شاید بیش از هر زمان دیگری تعامل مؤثر و سازنده‌ای میان شورای نظارت و صداوسیما وجود دارد.

وی همچنین با تقدیر از عملکرد رسانه ملی، خاطرنشان کرد: در همان جلسه نیز از عملکرد صداوسیما، به‌ویژه در پوشش تحولات و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، تشکر کردم. اینکه با وجود حملات دشمن حتی یک لحظه آنتن رسانه ملی قطع نشد، نشان‌دهنده آمادگی و برنامه‌ریزی مناسب این سازمان بود.

دبیر شورای نظارت بر سازمان صداوسیما با بیان اینکه پس از انتشار خبر با خبرنگار مربوطه تماس گرفته است، گفت: به ایشان نیز تأکید کردم که این بخش از خبر با آنچه گفته بودم منطبق نیست و حتی قول داد که متن خبر اصلاح شود، اما بعداً اعلام کرد که خبر منتشر شده است.

میرزایی در پایان تأکید کرد: موضع شورای نظارت این است که جلسه اخیر، جلسه‌ای سازنده و مبتنی بر گفت‌و‌گو بود و خبر منتشر شده درباره «تذکر رسمی شورای نظارت» و «قول اصلاح از سوی صداوسیما» بیانگر موضع شورای نظارت نیست.