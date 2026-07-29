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مردم انقلابی اصفهان با حضوری پرشور و کمنظیر از کاروان مردمی «جانفدایان آذربایجان تا خلیج فارس» استقبال کردند و جلوهای ماندگار از همبستگی و وحدت ملی را به نمایش گذاشتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، این کاروان که با شعار «از سر تا دل ایران، ایستاده در برابر شیطان؛ یکصدا برای میهن» از تبریز راهی جنوب کشور و تنگه هرمز به ویژه مشهدالشهدای میناب شده است، در ادامه مسیر به اصفهان رسید و با استقبال گرم مردم این شهر روبهرو شد.
در این مراسم، پرچم سرخ خونخواهی رهبر شهید که به پیکر مطهر رهبر شهید، شهدای ایران عزیز و حرم مطهر حضرت معصومه (سلام الله علیها) متبرک شده است، در میان مردم به اهتزاز درآمد و حاضران با بوسه بر این پرچم متبرک، ارادت خود را به آرمان شهدا و امام شهدا ابراز کردند.
فضای مراسم با شعارهای حماسی مردم اصفهان رنگ و بوی دیگری گرفت؛ جایی که حاضران با فریاد «مجاهد قهرمان، خوش آمدید اصفهان» از فرزندان آذربایجان استقبال کردند و بار دیگر پیام وحدت، ایستادگی و همدلی ملت ایران از آذربایجان تا خلیج فارس را به نمایش گذاشتند.