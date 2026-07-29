به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، محمد آشوری در نشست شورای آموزش و پرورش هرمزگان افزود: با بهره برداری از این طرح‌ها سیزده هزار و ۵۰۰ دانش آموز از ۴۶ هزار متر مربع این فضای آموزشی بهره‌مند می‌شوند.

وی گفت: مدرسه ۱۸ کلاسه کیش، مدرسه ۱۲ کلاسه شهرک سجادیه و لافت از مهم‌ترین این طرحهاست که بیشترین آن در شهر‌های بندرعباس، بستک و قشم است.

استاندار هرمزگان افزود: در این نشست همچنین ۲ طرح حامی برای جاماندگان از تحصیل دوره ابتدایی و متوسطه مصوب شد.

آشوری گفت: مصوب شد برای طرح در حال اجرای مهر آموزش و پرورش با هدف تعمیر و تجهیز مدارس نیز اعتباراتی از تملک دارایی اختصاص یابد.

وی افزود: برای اجرای طرح شهید عجمیان که با مشارکت گروه‌های جهادی است نیز ۳۰ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافت.

مدیر کل اموزش و پرورش هرمزگان هم در این نشست گفت: مقرر شد سازمان برنامه و بودجه برای تامین هزینه‌های کیفیت آموزشی دانش آموزان اقدام کند.

همچنین ۹۳۳ پایگاه اوقات فراغت با ۱۳۴ رشته مهارتی در ۲۵ منطقه‌ی آموزشی برای اجرای طرح اوقات فراغت دانش آموزان در نظر گرفته شده است.

منوچهر ضیایی افزود: برای انشعابات آب و برق فضا‌های آموزشی استان نیز ۴۰ میلیارد تومان اختصاص یافت.

وی گفت: برای ۲۴۰ دانش آموز باقی مانده از حادثه مدرسه شجره طیبه میناب و اولیای آنان ۲ مرکز مشاوره با صد مشاور در نظر گرفته شد.

تجهیز هنرستان جوار نفت شرکت پالایش نفت بندرعباس و در نظر گرفتن بورسیه تحصیلی برای دانش آموزان جوار از دیگر مصوبات این نشست بود.

در پایان این نشست از ۱۴ دانشجوی تک رقمی هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای و کار و دانش پارسال تجلیل شد.