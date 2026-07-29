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معاون آموزشی جهاددانشگاهی گفت: در راستای ارتقای کیفیت آموزشهای مهارتی حوزه سلامت، جهاددانشگاهی و وزارت بهداشت، همکاری مشترکی را برای تدوین استانداردهای دورههای مهارتی آغاز کردهاند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، کارگاه تخصصی «تدوین محتوای مسیر توسعه مهارتی-حرفهای» با حضور اعضای منتخب کارگروههای تخصصی جهاددانشگاهی در چهار حوزه سلامت باروری، زخم، مراقبت دهان و دندان و طب گیاهمحور، در محل مرکز ملی آموزش مهارتی و حرفهای علوم پزشکی (وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) برگزار شد.
این کارگاه با هدف آشنایی اعضای کارگروهها با چارچوبها، الزامات و فرآیندهای تدوین «استانداردهای ملی آموزشهای مهارتی» برگزار گردید. شرکتکنندگان در این نشست، با رویکردی نظاممند، با مراحل طراحی و تولید محتوای دورههای آموزشی مهارتی-حرفهای در حوزه سلامت، منطبق بر استانداردهای مصوب مرکز ملی آموزش مهارتی و حرفهای علوم پزشکی، آشنا شدند.
دکتر مهدی باصولی، معاون آموزشی جهاددانشگاهی، با اشاره به اهمیت این برنامه اظهار کرد: توسعه آموزشهای مهارتی در حوزه سلامت، نیازمند طراحی محتواهای آموزشی استاندارد، کاربردی و مبتنی بر نیازهای واقعی جامعه هدف است؛ از اینرو، جهاددانشگاهی با بهرهگیری از سرمایههای علمی و توان تخصصی اعضای کارگروهها، در این مسیر ایفای نقش میکند.
وی افزود: در این کارگاه، چارچوبها، الزامات و مراحل فنی تدوین استاندارد محتوای دورههای مهارتی مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت تا اعضای کارگروهها بتوانند با رویکردی منسجم، نسبت به طراحی و تولید محتوای آموزشی اثربخش و همسو با استانداردهای ملی اقدام کنند.
باصولی با تأکید بر ضرورت همافزایی با مرکز ملی آموزش مهارتی و حرفهای علوم پزشکی بهعنوان مرجع تخصصی تعیینکننده استانداردهای آموزشی و نظارتکننده بر کیفیت دورههای مهارتی در نظام سلامت، گفت: ارتقای کیفیت آموزشهای مهارتی در این حوزه، نیازمند تعامل مستمر و یکپارچه میان نهادهای علمی، آموزشی و تخصصی کشور است. جهاددانشگاهی آمادگی دارد با استفاده از ظرفیتهای علمی و اجرایی خود، در توسعه این مسیر مشارکتی، مؤثر و پایدار داشته باشد.
معاون آموزشی جهاددانشگاهی در ادامه خاطرنشان کرد: طراحی مسیرهای توسعه مهارتی-حرفهای، نیازمند توجه همزمان به استانداردهای آموزشی، نیازهای شغلی بازار کار و توانمندسازی نیروی انسانی حوزه سلامت است. برگزاری چنین کارگاههایی، زمینهساز ایجاد وحدت رویه و ارتقای مستمر کیفیت دورههای آموزشی در سطح ملی خواهد بود. در همین راستا و در تداوم همکاریهای مشترک با مرکز ملی آموزش مهارتی و حرفهای علوم پزشکی، فرآیند تدوین و ارزیابی محتوای دورههای آموزشی در چهار حوزه تخصصی «سلامت باروری، زخم، مراقبت دهان و دندان و طب گیاهمحور» به جهاددانشگاهی سپرده شده است.
مقرر شد پس از تکمیل فرآیند کارگاههای استانداردسازی و استانداردنویسی، از این پس کلیه مراحل تدوین و ارزیابی نهایی دورههای مذکور، بر اساس استانداردهای تعیینشده توسط مرکز ملی آموزش مهارتی و حرفهای علوم پزشکی و در بستر کارگروههای تخصصی تعیینشده انجام پذیرد.
برگزاری کارگاه حاضر نیز گامی راهبردی در جهت آشنایی اعضای کارگروهها با این استانداردها بوده است.