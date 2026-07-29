دو ایرانی در راس والیبال ساحلی و ژیمناستیک کارگران جهان
دو نماینده فدراسیون ورزش کارگری ایران با رای اعضای هیئت اجرایی کنفدراسیون جهانی ورزش کارگری موفق به کسب کرسیهای مهم بینالمللی شدند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، در جریان فرآیند انتخاب روسای رشتههای ورزشی کنفدراسیون جهانی ورزش کارگری (CSIT) و پس از طی چندین مرحله مصاحبه تخصصی از میان کاندیداهای سایر کشورها، برای نخستین بار در تاریخ ورزش کارگری کشورمان، راضیه (سمیرا) سیفزاده و سیدطاهر علوینامور، دو نماینده فدراسیون ورزش کارگری جمهوری اسلامی ایران با رای اعضای هیئت اجرایی کنفدراسیون جهانی ورزش کارگری موفق به کسب کرسیهای مهم بینالمللی شدند.
از این رو، راضیه (سمیرا) سیفزاده با رأی اعضا به عنوان رییس کمیته فنی والیبال ساحلی کنفدراسیون جهانی ورزش کارگری و سیدطاهر علوینامور نیز با کسب آرای اعضا، به عنوان رئیس کمیته فنی ژیمناستیک کارگران جهان برگزیده شدند.
لازم به ذکر است کمیته فنی هر رشته در کنفدراسیون جهانی مسئولیت راهبری و مدیریت کلیه امور آن رشته ورزشی کارگری را در سطح جهانی بر عهده دارند. انتخاب نمایندگان ایران در رأس این دو کمیته، بیانگر جایگاه و اعتماد جامعه جهانی ورزش کارگری به ظرفیتهای مدیریتی و تخصصی کشورمان در عرصه بینالمللی است.
بر این اساس فدراسیون ورزش کارگری، این موفقیت ارزشمند را به جامعه ورزش کارگری، خانواده بزرگ ورزش کشور و منتخبان شایسته تبریک گفته و برای آنان در مسئولیتهای جدید، آرزوی توفیق و موفقیت روزافزون داریم.