کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان لرستان در نشست اخیر خود، با بررسی پرونده ۹ واحد تولیدی، صنعتی و خدماتی، تصمیمات مهمی را برای حمایت از تولید و حفظ اشتغال در استان اتخاذ کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان به ریاست امید امیدی‌شاه‌آباد، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری، و با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی، نمایندگان بانک‌های عامل و مدیران واحد‌های تولیدی برگزار شد.

در این نشست، با بررسی مصوبات کمیته‌های کارشناسی سازمان جهاد کشاورزی و اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت، پرونده ۹ واحد اقتصادی استان با هدف افزایش ظرفیت فعالیت و تسهیل روند تولید مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این جلسه، چالش‌های کلیدی تولیدکنندگان از جمله «امهال و تقسیط بدهی‌های بانکی»، «رفع انسداد حساب‌ها»، «بهبود رتبه اعتباری»، «رفع مشکلات وثایق» و همچنین «موانع تأمین زیرساخت‌های انرژی مانند برق» مورد بررسی قرار گرفت.

بر اساس مصوبات این نشست، دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل موظف شدند در چارچوب قوانین، نسبت به پیگیری فوری تصمیمات اتخاذ شده اقدام کرده و گزارش پیشرفت کار را در جلسات آتی ارائه دهند.