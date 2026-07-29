بررسی موانع ۹ واحد تولیدی لرستان در کارگروه تسهیل تولید استان
کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان لرستان در نشست اخیر خود، با بررسی پرونده ۹ واحد تولیدی، صنعتی و خدماتی، تصمیمات مهمی را برای حمایت از تولید و حفظ اشتغال در استان اتخاذ کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان به ریاست امید امیدیشاهآباد، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری، و با حضور مدیران دستگاههای اجرایی، نمایندگان بانکهای عامل و مدیران واحدهای تولیدی برگزار شد.
در این نشست، با بررسی مصوبات کمیتههای کارشناسی سازمان جهاد کشاورزی و ادارهکل صنعت، معدن و تجارت، پرونده ۹ واحد اقتصادی استان با هدف افزایش ظرفیت فعالیت و تسهیل روند تولید مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در این جلسه، چالشهای کلیدی تولیدکنندگان از جمله «امهال و تقسیط بدهیهای بانکی»، «رفع انسداد حسابها»، «بهبود رتبه اعتباری»، «رفع مشکلات وثایق» و همچنین «موانع تأمین زیرساختهای انرژی مانند برق» مورد بررسی قرار گرفت.
بر اساس مصوبات این نشست، دستگاههای اجرایی و بانکهای عامل موظف شدند در چارچوب قوانین، نسبت به پیگیری فوری تصمیمات اتخاذ شده اقدام کرده و گزارش پیشرفت کار را در جلسات آتی ارائه دهند.
شایان ذکر است که کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان، با هدف صیانت از اشتغال موجود و ایجاد بستر مناسب برای رونق اقتصادی، بهصورت مستمر با همکاری بانکها و نهادهای زیرساختی، به رفع مشکلات فعالان اقتصادی استان میپردازد.