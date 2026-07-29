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مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان گفت: ۵۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان کمک بلاعوض به حساب هزار و ۸۴۴ خانوار آسیبدیده از سیل آذرماه ۱۴۰۴ پرداخت شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، مهرداد حسن زاده افزود: این پرداخت برای جبران بخشی از خسارتهای واردشده به واحدهای مسکونی وی با اشاره به تداوم پیگیریها برای حمایت از آسیبدیدگان حوادث طبیعی گفت: استفاده از ظرفیت بیمه حوادث طبیعی در کاهش آثار مالی بلایای طبیعی، نقش مهمی در تسریع روند جبران خسارتها و بازگشت خانوادهها به شرایط عادی زندگی دارد.
حسنزاده افزود: مدیریت بحران استانداری هرمزگان با استفاده از همه ظرفیتهای موجود و تعامل با دستگاههای مسئول، حمایت از آسیبدیدگان حوادث طبیعی و کاهش آثار ناشی از این حوادث را در اولویت قرار داده و برای تأمین منافع و حقوق مردم از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد.
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