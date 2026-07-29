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استاندار آذربایجان غربی گفت: تمامی برنامههای توسعهای، حمایت از تولید و جذب سرمایهگذاری با هدف ایجاد فرصتهای شغلی پایدار و ارتقای رفاه مردم دنبال میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، استاندار آذربایجانغربی با تأکید بر شتاب گرفتن روند توسعه صنعتی استان، گفت: امروز با بهرهبرداری از واحد صنعتی تولید قطعات فولادی، برای ۷۵ نفر به صورت مستقیم در یکی از صنایع مادر اشتغال ایجاد شده است.
رضا رحمانی در آیین افتتاح واحد صنعتی تولید قطعات فولادی با بیان اینکه آذربایجانغربی با وجود شرایط جنگ تحمیلی، مسیر پیشرفت را با قدرت ادامه داده، افزود: برخلاف تصور دشمنان، فعالیتهای اقتصادی و صنعتی استان نه تنها کاهش نیافته، بلکه افزایش یافته است.
وی همچنین ضمن قدردانی از مجموعه صنعت، معدن و تجارت استان و سرمایهگذاران این طرح، خاطرنشان کرد: مدیران این حوزه با انگیزه و علاقه پیگیر رفع موانع تولید هستند و صاحبان صنایع تولیدی و صنعتی نیز با عشق و تعهد فعالیت کرده و کارگران را اعضای خانواده خود میدانند.
استاندار آذربایجانغربی به برنامههای پیشروی استان در حوزه سرمایهگذاری نیز اشاره کرده و افزود: تا عید نوروز برنامههای متعددی در چارچوب رویداد اینوا برگزار خواهد شد.
رحمانی همچنین با بیان اینکه نهضت خدمت و توسعه با جدیت ادامه مییابد، اضافه کرد: مردم باید آثار این رویداد بزرگ را در عرصه تولید، اشتغال و سرمایهگذاری بهطور ملموس مشاهده کنند.
وی در پایان با تأکید بر اینکه مهمترین دغدغه من اشتغال جوانان استان است، افزود: تمامی برنامههای توسعهای، حمایت از تولید و جذب سرمایهگذاری با هدف ایجاد فرصتهای شغلی پایدار و ارتقای رفاه مردم دنبال میشود.