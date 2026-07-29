به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شبکه سه «رویای نیمه شب» را هر شب ساعت ۲۰:۳۰ دقیقه پخش می‌کند.

این مجموعه که اقتباسی آزاد از رمان «رویای نیمه‌شب» نوشته مظفر سالاریست، داستان دلدادگی دو جوان با باور‌های مذهبی متفاوت است.

«عطرآلود» پنجشنبه، ساعت ۲۰:۳۰، دقیقه از شبکه چهار پخش و روز بعد ساعت ۹ بازپخش می‌شود.

این اثر، داستان، عطرسازی است که پس از رو به رو شدن با چالشی غیرمنتظره برای به سرانجام رساندن امور باقی‌مانده‌اش، فرصت کوتاهی در اختیار دارد.

شبکه تماشا مجموعه «رحمی در کار نیست» را هر شب ساعت ۲۳ پخش و ساعت‌های ۱۱ و ۱۶ روز بعد تکرار می‌کند. این مجموعه محصول ۲۰۲۵ کره جنوبی داستان فردی است که می‌کوشد از قاتلان برادرش انتقام بگیرد.

«مردی که باران را دوست نداشت» به‌زودی از شبکه تهران پخش می‌شود.

این فیلم، محصول۲۰۲۴ هند، داستان یک مامور مخفیست که برای حل مشکلات مالی یک زن تلاش می‌کند.