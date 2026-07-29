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تاکنون بیش از ۱۹۱ هزار و ۲۵۰ نفر از استان اصفهان برای تشرف به پیادهروی اربعین حسینی با مراجعه به سامانه سماح، آمادگی خود را برای حضور در این راهپیمایی عظیم ثبت کردهاند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس سازمان حج و زیارت استان اصفهان گفت: از این تعداد ۹۸ هزار و ۲۴۵ نفر مرد و ۹۳ هزار نفر زن از طریق سامانه سماح به نشانی https://samah.haj.ir/ نام نویسی کردهاند.
حجت الاسلام حسین اژدری، کمترین سن زائران اعزامی به اربعین در کربلای معلی را نوزاد ۱۰ روزه وبیشترین سن را مرد کهنسال ۱۱۷ ساله بیان کرد و افزود: اصفهان پس از استانهای تهران، خراسان رضوی و خوزستان در جایگاه چهارم اعزامیهای زائران کربلای معلی در همایش جهانی پیاده روی اربعین حسین قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه تاکنون ۱۶۰ هزار زائر از استان اصفهان به همایش پیاده روی اربعین در کربلای معلی اعزام شدهاند، گفت: زائران برای شرکت درهمایش جهانی پیاده روی اربعین حسینی میتوانند تا روز اربعین به این سامانه مراجعه و ثبت نام کنند.
رئیس سازمان حج وزیارت استان اصفهان، تعداد زائران ثبت نام شده در سامانه سماح در سراسر کشور را دو میلیون و ۳۸۸ هزار و ۴۰ نفر بیان کرد وگفت: همچنین در ایام اربعین حسینی در مجموع بیش از سه هزار موکب از جمهوری اسلامی ایران به کشور عراق اعزام میشوند که از این تعداد بیش از ۱۸۰ موکب متعلق به استان اصفهان است و این مواکب در قالب ستاد اربعین وظیفه خدمترسانی به زائران را برعهده دارند.
در سال گذشته حدود ۲۸۰ هزار نفر در سامانه مربوطه برای اعزام به عتبات عالیات ثبتنام کردهاند.