مدیرکل مدارس شاهد و امور ایثارگران وزارت آموزش و پرورش از تسهیل ثبت‌نام فرزندان شهدا و مجروحان شدید جنگ اخیر (جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان) در مدارس شاهد خبر داد و توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، زهرا پناهی‌روا افزود: برای دانش‌آموزانی که در جریان جنگ ۱۲ روزه و حوادث یک سال اخیر، پدر یا مادر خود را از دست داده‌ و یا از مجروحان شدید هستند و هنوز پرونده آنان در بنیاد شهید به مرحله تعیین درصد جانبازی یا تشکیل کمیسیون نرسیده است، تسهیلات ویژه‌ای پیش‌بینی شده است.

وی افزود: فرزندان شهدا در صورت نداشتن کد ایثارگری نیز می‌توانند با معرفی‌نامه بنیاد شهید استان، در مدارس شاهد ثبت‌نام کنند تا پس از تکمیل فرآیندهای قانونی، اطلاعات آنان در سامانه ثبت شود.

مدیرکل مدارس شاهد و امور ایثارگران وزارت آموزش و پرورش درباره فرزندان مجروحان شدید نیز ادامه داد: با هماهنگی بنیاد شهید، افرادی که دوران بستری ناشی از مجروحیت و مجروحیت آنان مورد تأیید بنیاد شهید قرار گیرد، به عنوان خانواده جانباز یا مشمولان طرح شاهد از اولویت ثبت‌نام در مدارس شاهد برخوردار خواهند شد.

استمرار پیش‌ثبت‌نام پایه‌های اول و هفتم در مدارس شاهد

پناهی‌روا با بیان اینکه فرآیند ثبت‌نام مدارس شاهد همچنان ادامه دارد، گفت: پیش‌ثبت‌نام پایه اول ابتدایی انجام شده و مدیران مدارس در حال بررسی مدارک هستند. همچنین پیش‌ثبت‌نام پایه هفتم به دلیل شرایط اخیر یک هفته تمدید شده و پس از پایان مهلت، پرونده‌ها بررسی خواهد شد.

وی افزود: تلاش می‌کنیم تا هفته آینده امکان پیش‌ثبت‌نام دانش‌آموزان ورودی پایه دهم نیز در سامانه فراهم شود.

رایگان بودن تحصیل دانش‌آموزان مشمول طرح شاهد و فرزندان جانبازان در مدارس شاهد

مدیرکل مدارس شاهد و امور ایثارگران وزارت آموزش و پرورش با تأکید بر اینکه در سال جاری ثبت‌نام میان‌پایه در مقاطع ابتدایی و متوسطه اول در مدارس شاهد انجام نمی‌شود، ادامه داد: دانش‌آموزان مشمول طرح شاهد و مشمولان در مناطق جنگی از این قاعده مستثنی می‌باشند، آنان با مراجعه به مدارس و ثبت اطلاعات در سامانه، امکان ثبت‌نام خواهند داشت و ثبت‌نام دانش‌آموزان عادی در میان‌پایه‌ها انجام نمی‌شود.

پناهی روا همچنین از رایگان بودن تحصیل دانش‌آموزان مشمول طرح شاهد و فرزندان جانبازان در مدارس شاهد خبر داد.

رونمایی از بانک اطلاعاتی شهدای دانش‌آموز و فرهنگی

وی از راه‌اندازی سامانه «مهج» خبر داد و افزود: این سامانه به عنوان بانک اطلاعاتی شهدای دانش‌آموز و فرهنگی از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون طراحی و رونمایی شده و در حال تکمیل محتوای آن هستیم.

مدیرکل مدارس شاهد و امور ایثارگران وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: اطلاعات شهدای دانش آموز و فرهنگی هر استان در این سامانه توسط ادارات استانهای کشور بارگذاری و ثبت می‌شود و پس از تکمیل، علاوه بر مسئولان، عموم مردم و دانش‌آموزان نیز به آن دسترسی خواهند داشت و امکان ثبت دل‌نوشته و استفاده از محتوای آن فراهم خواهد شد.

تشکیل کارگروه «ترویج فرهنگ ایثار و شهادت» در پروژه مهر

پناهی روا از تشکیل کارگروه «ترویج فرهنگ ایثار و شهادت» در پروژه مهر برای نخستین بار خبر داد و گفت: به دستور وزیر آموزش و پرورش، این کارگروه در کنار سایر کارگروه‌های پروژه مهر تشکیل شده تا برنامه‌های فرهنگی مرتبط با ایثار و شهادت در آغاز سال تحصیلی اجرا شود.

وی افزود: امسال آغاز سال تحصیلی با رویکرد «مهر شهدایی» دنبال خواهد شد و فضای همه مدارس کشور متناسب با ترویج فرهنگ ایثار و شهادت آماده می‌شود.

مدیرکل مدارس شاهد و امور ایثارگران وزارت آموزش و پرورش با اشاره به برنامه‌های فرهنگی آغاز سال تحصیلی ادامه داد: به همه مدیران مدارس تأکید شده است با خانواده‌ها و دانش‌آموزانی که پدر یا مادر خود را در جنگ اخیر از دست داده‌اند، دیدار و از آنان حمایت کنند.

پناهی روا با اشاره به شهدای جنگ‌های اخیر افزود: تاکنون ۴۳۴ شهید دانش‌آموز و فرهنگی تقدیم کشور شده و تلاش می‌کنیم یاد و نام این شهدا در آغاز سال تحصیلی در ۱۲۳ هزار مدرسه کشور گرامی داشته شود.