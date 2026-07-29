بر اساس برنامه عرضه‌های روز چهارشنبه ۷ مرداد ۱۴۰۵، در بازار فیزیکی بورس انرژی ایران در مجموع ۳۲۴ هزار و ۴۹۱ تن انواع فرآورده‌های هیدروکربوری عرضه خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، از این میزان، ۱۰ هزار و ۲۶۶ تن در رینگ داخلی و ۳۱۴ هزار و ۲۲۵ تن در رینگ بین‌الملل روی تابلو قرار خواهد گرفت. فرآورده‌های عرضه‌شده شامل فرآورده‌های پالایشی، پتروشیمی و پایین‌دستی خواهد بود.

همچنین در بازار برق، مجموعاً ۶۷ میلیون و ۶۱۵ هزار و ۴۴۰ کیلووات‌ساعت برق در تابلو‌های معاملاتی بورس انرژی ایران عرضه خواهد شد. تمامی این حجم به تابلو برق آزاد اختصاص خواهد داشت.