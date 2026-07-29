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مدیرکل دفتر جذب و سرمایهگذاری استانداری کرمان گفت: بخش قابل توجهی از جمعیت در سن کار را بانوان تشکیل میدهند، اما متأسفانه نرخ مشارکت اقتصادی زنان در استان پایینتر از میانگین کشور است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، کاهش نرخ مشارکت اقتصادی بانوان در استان کرمان، یکی از چالشهای جدی بازار کار است؛ چالشی که به اعتقاد مدیرکل دفتر جذب سرمایهگذاری و اشتغال استانداری کرمان، بدون رفع آن، دستیابی به توسعه اقتصادی پایدار امکانپذیر نخواهد بود.
بهنام سعیدی، در نشست با اعضای کمیسیون بانوان مجلس مشورتی استان کرمان گفت: بخش قابل توجهی از جمعیت در سن کار را بانوان تشکیل میدهند، اما متأسفانه نرخ مشارکت اقتصادی زنان در استان پایینتر از میانگین کشور است و این موضوع یکی از موانع تحقق توسعه اقتصادی به شمار میرود.
وی افزود: توسعه اقتصادی بدون در نظر گرفتن ظرفیتهای بانوان امکانپذیر نیست و استان کرمان برای دستیابی به رشد پایدار، ناگزیر از استفاده حداکثری از توان علمی، تخصصی و کارآفرینی زنان است.
مدیرکل دفتر جذب و سرمایهگذاری استانداری کرمان گفت: در آینده نزدیک نشستهای تخصصی در حوزه مهارتآموزی و توانمندسازی بانوان برگزار خواهد شد و مسائل مطرح شده از طریق دستگاههای اجرایی مرتبط با جدیت پیگیری میشود.