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مدیرکل دفتر امور شوراهای مناطق آزاد وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد که با ابلاغ وزیر، تمامی مدارس دولتی از سال تحصیلی آینده با رویکرد هیئت امنایی اداره خواهند شد؛ اقدامی که با هدف مشارکت خانوادهها و ارتقای کیفیت آموزشی صورت میگیرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، آقای محمد خرمی در حاشیه جلسه شورای آموزش و پرورش استان قم، با اشاره به تصویب آییننامه اجرایی هیئت امنایی شدن مدارس دولتی، تأکید کرد که این تحول با هدف توسعه عدالت، مشارکت پذیری خانوادهها و ارتقای سطح کیفی آموزش و تربیت دانشآموزان طراحی شده است.
وی افزود: این دستورالعمل پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ رسمی وزیر در سال تحصیلی جدید اجرایی خواهد شد.
خرمی همچنین با اشاره به عملکرد خوب استان قم، گفت: با افزایش دو برابری جلسات شورای آموزش و پرورش استان در سال ۱۴۰۴ و اجرایی شدن ۸۰ درصد دستورات جلسات ملی، قم در جایگاه استانهای برتر کشور قرار گرفته است.
استاندار قم هم در این جلسه با بیان اینکه فصل تابستان یکی از مهمترین زمانها برای گذران مفید اوقات فراغت دانش آموزان است، به ظرفیت اردوگاههای ۱۵ خرداد و ملاصدرا در این زمینه و مکانیابی دو اردوگاه دیگر به همت اداره کل اوقاف و امور خیریه و کمیته امداد امام خمینی استان اشاره کرد و افزود: امسال برای ساخت دو اردوگاه آموزش و پرورش در سطح ملی ۶۰۰ میلیارد ریال اختصاص یافته که با توجه به پایان طراحی این دو اردوگاه در تلاشیم ظرفیت اعتبار آن را تا ۲ هزار میلیارد ریال افزایش دهیم.
آقای اکبر بهنام جو با بیان اینکه تا یک ماه آینده، اردوگاه کمیته امداد به ظرفیت اردوگاههای استان افزوده میشود، از آماده سازی زمین اداره کل اوقاف و امور خیریه خبر داد.
در ادامه این نشست، آقای محمد منان رئیسی، نماینده مردم قم در مجلس نیز بر ضرورت ایجاد همافزایی و همکاری نزدیک میان مدارس و مساجد جهت تقویت فضای تربیتی تأکید کرد.