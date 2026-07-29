به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ،جواد اعتضادی افزود: ۱۰ تن از این میزان شیر تولیدی، نیاز کل روزانه این شهرستان را تأمین می‌کند و بخش قابل توجهی از شیر تولیدی در تایباد پس از جمع‌آوری و با رعایت کامل ضوابط بهداشتی، به مراکز فرآوری و صنایع لبنی در دیگر شهرستان‌ها ارسال می‌شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر ۵ هزار و ۸۰۰ راس دام سنگین در شهرستان تایباد پرورش داده می‌شود که ۳ هزار راس در دامداری‌های صنعتی و ۲ هزار و ۸۰۰ راس در واحد‌های سنتی هستند.

مدیر جهاد کشاورزی تایباد بیان کرد: همچنین ۲ مرکز تخصصی تحویل شیر در این شهرستان مرزی فعالیت می‌کنند که با جمع‌آوری شیر از دامداران صنعتی و سنتی و انتقال ایمن آن به کارخانه‌ها و صنایع تبدیلی، نقش مهمی در حفظ کیفیت محصول، حمایت از دامداران و تکمیل زنجیره ارزش لبنیات ایفا می‌کنند.

اعتضادی تصریح کرد: عمده نژاد دام سنگین در تایباد، گونه اصلاح‌شده و بومی‌شده گاو هلشتاین است که تولید شیر بالا و عمر طولانی‌تری دارد و می‌تواند خود را با شرایط محیطی سازگار کند.

وی خاطرنشان کرد: شهرستان تایباد با ظرفیت مناسب تولید، وجود زیرساخت‌های فنی و مشارکت دامداران، زمینه توسعه بیش از پیش صنعت دامپروری و افزایش ارزش افزوده محصولات لبنی و شیر خام را داراست.

حدود ۸۰ درصد اقتصاد شهرستان تایباد وابسته به بخش کشاورزی و دامپروری است.