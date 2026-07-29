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واحد تولید انواع تریلی، جرثقیل سقفی، مخازن تحت فشار غیرکروی و انواع اسکلت فولادی با سرمایهگذاری ۲۷۱ میلیارد تومانی در ارومیه افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، همزمان با تداوم نهضت توسعه صنعتی و حمایت از سرمایهگذاری در استان، واحد تولیدی و صنعتی تولید فولاد با حضور رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی و جمعی از مسئولان استانی در شهرستان ارومیه به بهرهبرداری رسید.
این واحد تولیدی با سرمایهگذاری ۲۷۱ میلیارد تومانی بخش خصوصی راهاندازی شده و زمینه اشتغال مستقیم ۷۵ نفر را فراهم کرده است.
بهرهبرداری از این مجموعه، در اجرای سیاستهای مدیریت کلان استان برای حمایت از تولیدکنندگان، توسعه زنجیره ارزش صنایع فلزی و افزایش ظرفیتهای صنعتی آذربایجانغربی انجام شده است.
این واحد فولاد سازی در حوزه طراحی و ساخت انواع تریلی، جرثقیل سقفی، مخازن تحت فشار غیرکروی و انواع اسکلت فولادی سوله فعالیت دارد و با بهرهگیری از توان فنی و تخصصی، نقش مهمی در تأمین نیاز صنایع مختلف کشور و ارتقای توان تولیدی استان ایفا خواهد کرد.