به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ لیلا خسروی مدیرکل موزه‌های وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در بازدید از فضای پیش‌بینی‌شده برای راه‌اندازی موزه تاریخ پزشکی کاشان در بیمارستان تاریخی اخوان، این شهرستان از حمایت این وزارتخانه برای راه‌اندازی موزه تاریخ پزشکی کاشان خبر داد و گفت: این طرح را یکی از ظرفیت‌های شاخص کشور در حوزه موزه‌های تخصصی پزشکی دانست.

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه و مدیر موزه تاریخ پزشکی کاشان نیز افزود: امیدواریم با حمایت وزارت میراث فرهنگی و مشارکت خیران، این طرح به‌زودی به بهره‌برداری برسد.

سید محمد بهشتی افزود: راه اندازی موزه تاریخ پزشکی کاشان علاوه بر حفظ و صیانت از میراث ارزشمند پزشکی منطقه، زمینه معرفی پیشینه علمی و خدمات ماندگار حوزه سلامت کاشان را فراهم می‌کند.