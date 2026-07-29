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راهاندازی هزار موزه در کشور از تکالیف برنامه هفتم توسعه است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ لیلا خسروی مدیرکل موزههای وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در بازدید از فضای پیشبینیشده برای راهاندازی موزه تاریخ پزشکی کاشان در بیمارستان تاریخی اخوان، این شهرستان از حمایت این وزارتخانه برای راهاندازی موزه تاریخ پزشکی کاشان خبر داد و گفت: این طرح را یکی از ظرفیتهای شاخص کشور در حوزه موزههای تخصصی پزشکی دانست.
معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه و مدیر موزه تاریخ پزشکی کاشان نیز افزود: امیدواریم با حمایت وزارت میراث فرهنگی و مشارکت خیران، این طرح بهزودی به بهرهبرداری برسد.
سید محمد بهشتی افزود: راه اندازی موزه تاریخ پزشکی کاشان علاوه بر حفظ و صیانت از میراث ارزشمند پزشکی منطقه، زمینه معرفی پیشینه علمی و خدمات ماندگار حوزه سلامت کاشان را فراهم میکند.