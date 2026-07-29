مدیر اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت: ۲۵ خودرو جدید برای خدمت رسانی به زوار اربعین حسینی به ناوگان اورژانس افزوده شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر مهران احمدی بلوطکی با اشاره به اینکه روند خدمت رسانی به زوار اربعین حسیینی از ۲۹ تیر ماه توسط اورژانس ۱۱۵ خوزستان در مرز چذابه آغاز شده است، ادامه داد: در روند خدمت رسانی به زائران حسینی ۳۵۰ امدادگر حضور فعال دارند.

وی با بیان اینکه ۲۵ آمبولانس جدید در ۲۵ پایگاه اورژانس در مسیر شهر‌های حمیدیه تا پایانه مرزی چذابه و سه راهی عبدالخان تا سه راهی بستان در طرح خدمت رسانی به زوار حسینی در ایام اربعین مستقر شده است، ادامه داد: همچنین ۵ دستگاه اتوبوس آمبولانس و ۸ موتور لانس در ارائه خدمات به زوار اربعین حسینی در پایگاه‌های اورژانس در مسیر طریق الحسین مستقر شده‌اند.

مدیر اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با اشاره به راه اندازی درمانگاه شبانه روزی شهید علی هاشمی در مرز چذابه بیان کرد: همچنین ۱۲۶ پایگاه ا. رژانس در محور‌های منتهی به مرز‌های خوزستان و کلانشهر اهواز نیز آماده خدمت رسانی به زوار حسینی در ایام اربعین می‌باشند.