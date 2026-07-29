به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ هادی حق‌شناس در آیین افتتاح نیروگاه خورشیدی ۳۵ کیلوواتی اداره کل ثبت احوال گیلان، با تأکید بر ضرورت اصلاح الگوی مصرف انرژی، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، افزایش راندمان نیروگاه‌ها و نوسازی تجهیزات صنعتی را از مهم‌ترین راهکار‌های رفع ناترازی برق کشور دانست و بر لزوم مشارکت همه بخش‌ها در مدیریت مصرف انرژی تأکید کرد.

وی افزود: آمارها نشان می‌دهد حدود ۹۵ درصد برق مصرفی در گیلان مربوط به بخش خانگی است و تنها بخش کوچکی به تولید کالا و خدمات اختصاص دارد که این امر ضرورت مدیریت مصرف و افزایش بهره‌وری را در استان نشان می‌دهد.

مدیرکل ثبت احوال گیلان هم گفت: این نیروگاه خورشیدی با ۲ میلیارد و ۳۹۰ میلیون تومان هزینه از محل اعتبارات تملک استانی سال ۱۴۰۴ و در محل این اداره کل به بهره برداری رسید.

امیر حسن زاد افزود: در این نیروگاه ۵۰ عدد صفحه خورشیدی ۷۱۵ وات، از نوع دوطرفه نصب شده است که علاوه بر جذب نور از دو سمت، در هوای ابری هم می‌تواند میزان انرژی مورد نیاز را تامین کند.

وی با بیان اینکه هم اکنون بیش از ۲۰۰ هزار نقطه در کشور مانند مراجع نظامی، اداری و بهداشتی به صورت برخط به پایگاه داده ثبت احوال متصل هستند، اضافه کرد: یک لحظه قطعی برق، می‌تواند کل ساختار اداری کشور را مختل کند و این امر ضرورت حرکت به سمت استفاده از انرژی‌های تجدید پذیر را نشان می‌دهد.

مدیرکل ثبت احوال گیلان گفت: بر اساس تحلیل‌های نرم‌افزاری و سوابق تابشی شهر رشت، میزان تولید انرژی سالانه برای هر کیلووات ظرفیت، حدود هزار و ۴۰۰ کیلووات ساعت برآورد می‌شود و پیش‌بینی می‌شود، نیروگاه این اداره کل در هر سال ۵۰ هزار کیلووات‌ساعت انرژی تولید کند.