مراسم رونمایی از فرایند صدور هوشمند و بدون تأخیر مجوز‌های بخش کشاورزی با حضور رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد.

به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، حجت‌الله علی‌محمدی، رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، در این مراسم با تأکید بر ضرورت راه‌اندازی سامانه «سانکا» اظهار داشت: پیش از این، فرآیند طولانی و زمان‌بر صدور مجوزها در بخش کشاورزی که گاهی تا ۶ ماه معطلی به همراه داشت، موجب دلسردی و بلاتکلیفی متقاضیان کسب‌وکار می‌شد. با راه‌اندازی این سامانه هوشمند، تمامی مجوزهای این بخش ظرف مدت ۴۸ ساعت صادر خواهد شد تا گامی بزرگ در جهت حمایت از تولیدکنندگان برداشت شود.

در ادامه این مراسم، هادی محضرنیا، رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی، اتصال مستقیم و تخصصی درگاه صدور مجوزها به دستگاه‌های متولی را اقدامی کم‌نظیر در کشور خواند و گفت: اینکه درگاه صدور مجوز به صورت کاملاً تخصصی با دستگاه متولی هماهنگ و صادر می‌شود، اتفاق بسیار مهم و نادری است که در کشور رقم خورده است.

وی در خصوص آمار درخواست‌های ثبت‌شده در این حوزه افزود: تاکنون از مجموع ۱۵ هزار و ۵۷۹ مجوز درخواست‌شده در بخش کشاورزی، ۸ هزار و ۱۷۲ مجوز صادر شده است. در حال حاضر میزان تأخیر در صدور مجوزها حدود ۷ درصد است که پیش‌بینی می‌کنیم با راه‌اندازی این سامانه هوشمند، میزان تأخیرها ظرف دو تا سه ماه آینده به صفر برسد.

بر اساس این گزارش، سامانه هوشمند «سانکا» با حذف گلوگاه‌های اداری و تسهیل فرآیندها، به دنبال روان‌سازی سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و حذف کامل بروکراسی‌های سنتی در این حوزه است.