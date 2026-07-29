فرمانده انتظامی کهگیلویه و بویراحمد از کشف محموله طلا و سیگار قاچاق در شهرستان دنا خبر داد.

از این خودرو، یک کیلوگرم طلا و ۳۰ هزار نخ سیگار قاچاق را کشف و ضبط کردند. به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کهگیلویه وبویرحمد ، فرمانده انتظامی استان سردار سهام صالحی گفت: در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مأموران انتظامی شهرستان دنا حین گشت‌زنی در جاده یاسوج ـ اصفهان به یک دستگاه خودرو مشکوک شدند و

سردار سهام صالحی با بیان اینکه ارزش محموله کشف‌شده بنا بر نظر کارشناسان ۲۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان برآورد شده است، تصریح کرد: راننده خودرو دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد و خودرو نیز به پارکینگ منتقل شد.

فرمانده انتظامی استان با تأکید بر تداوم برخورد قاطع پلیس با قاچاق کالا و ارز، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در این زمینه، مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.