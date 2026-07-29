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جانشین معاون هماهنگکننده فراجا در مرز شلمچه گفت: تاکنون حدود ۲ میلیون زائر اربعین حسینی با امنیت و آرامش از مرزهای کشور خارج شدند و ۵۰۰ هزار نفر از زائران نیز تا این لحظه به میهن بازگشتهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، سردار محمد شرفی در بررسی روند تردد زوار از پایانه مرزی شلمچه گفت: تاکنون ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از علاقهمندان به زیارت اباعبدالله الحسین (ع) در سامانه سماح ثبتنام کردهاند و قریب به ۲ میلیون زائر با امنیت و آرامش از مرزهای کشور خارج شدند.
وی با بیان اینکه ۵۰۰ هزار نفر از زائران نیز تا این لحظه به میهن بازگشتهاند، اظهار داشت: در حال حاضر موج بازگشت زائران بهتدریج در حال قوت گرفتن است و ما به همراه سایر سازمانها و دستگاههای متولی، بستر استقبال شایسته از آنان را بر اساس طرحهای از پیش تعیینشده فراهم کردهایم.
جانشین معاون هماهنگکننده فراجا با تأکید بر اینکه اصلیترین وظیفه پلیس در این مأموریت عظیم، تأمین امنیت است، تصریح کرد: در طول این مدت، ۲ میلیون زائر بدون هیچ مشکل امنیتی از مرزها خارج شده اند.
سردار شرفی در تشریح اقدامات پلیس در حوزه خدمات مسافرتی گفت: با پیشبینیهای صورتگرفته در زیرساختهای چاپ، توزیع و همچنین فراهمسازی امکان ثبتنام الکترونیکی، بالغ بر یک میلیون و ۲۰۰ هزار فقره سند مسافرتی در قالب گذرنامه عادی، زیارتی و سند خادم میان متقاضیان ایرانی و اتباع خارجی توزیع شد.
وی با اشاره به ابتکار عمل پلیس در ارائه خدمات میدانی خاطرنشان کرد: امسال شبکه ای طراحی شده بود که بر اساس آن، همکاران ما با حضور در تجمعات مردمی و معابر، بهصورت چهرهبهچهره اسناد مسافرتی را به متقاضیان تقدیم میکردند.
این مقام ارشد انتظامی در ادامه با اشاره به رصد دقیق تحرکات افراد فرصتطلب، از شناسایی و دستگیری قریب به یک هزار و ۵۰۰ نفر از مجرمان این حوزه خبر داد و افزود: با هوشیاری پلیس، از وقوع هرگونه جرم علیه زائران عزیز جلوگیری به عمل آمد.
سردار شرفی در تشریح وضعیت ترافیکی جادهها اظهار داشت: از آغاز سفرهای اربعین تاکنون، بالغ بر ۵۲ میلیون بار تردد خودرویی به سمت استانهای مرزی ثبت شده است، با این حجم بالای تردد، خوشبختانه به لطف خدا و تلاش همکاران، شاهد کاهش چشمگیر تصادفات هستیم؛ بهطوریکه تصادفات فوتی ۷۵ درصد و تعداد جانباختگان نیز ۸۵ درصد کاهش یافته است و در بخش تصادفات جرحی و تعداد مجروحان نیز به ترتیب ۳۵ درصد و ۱۶ درصد کاهش داشته است.
وی با بیان اینکه بهترین شرایط از نظر روانسازی ترافیک، ارائه خدمات گذرنامه و سهولت تردد برای زائران فراهم است، تصریح کرد: در گفتوگویی که با زائران داشتم، رضایت کامل آنان از عملکرد پلیس و سایر دستگاههای خدماتی، درمانی و مدیریتی مشهود بود.