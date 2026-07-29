\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0627\u06cc\u0646 \u00a0\u0645\u0633\u062a\u0646\u062f \u062a\u0627\u0631\u06cc\u062e\u06cc \u0646\u06af\u0627\u0647\u06cc \u062f\u0627\u0631\u062f \u0628\u0647 \u0631\u0646\u062f\u06af\u06cc \u0628\u0627\u0646\u0648\u06cc\u06cc \u0627\u0632 \u0641\u0631\u0645\u0627\u0646\u0631\u0648\u0627\u06cc\u0627\u0646 \u06a9\u0631\u0645\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u062d\u062f\u0648\u062f \u0647\u0634\u062a\u0635\u062f \u0633\u0627\u0644 \u067e\u06cc\u0634.\n