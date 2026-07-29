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رئیسکل دادگستری کرمانشاه از فعالسازی کشیکهای ویژه قضائی در شهرستانهای مرزی و استقرار دادستانها در مرز خسروی برای برخورد قاطع با قاچاقچیان و اخلالگران امنیت زائران خبر داد
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرز بینالمللی خسروی به عنوان قدیمیترین و یکی از مهمترین گذرگاههای رسمی کشور برای تردد زائران عتبات عالیات، در سالهای اخیر به یکی از اصلیترین مسیرهای خروج زائران اربعین حسینی تبدیل شده است. برخورداری از زیرساختهای مناسب، دسترسی آسان و ظرفیت بالای پذیرش زائران، این مرز را به یکی از محورهای راهبردی در خدمترسانی به عاشقان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) تبدیل کرده است از همین رو، همهساله همزمان با آغاز موج سفرهای اربعین، دستگاههای اجرایی، انتظامی، امنیتی و قضائی با برنامهریزی و هماهنگی گسترده، تمهیدات ویژهای را برای تسهیل تردد، تأمین امنیت و صیانت از حقوق زائران در این مرز به اجرا میگذارند.
در همین زمینه، قوه قضائیه استان کرمانشاه نیز با اتخاذ تدابیر ویژه و اجرای برنامههای مختلف در حوزههای قضائی، امنیتی و پیشگیرانه، تلاش کرده است ضمن تسهیل تردد زائران، زمینه رسیدگی سریع به مشکلات احتمالی و صیانت از حقوق آنان را فراهم کند.
شهرام کرمی رئیسکل دادگستری استان کرمانشاه، با تشریح اقدامات قوه قضائیه استان برای خدمترسانی به زائران اربعین حسینی، از آمادگی کامل مجموعه قضائی استان در مرز خسروی خبر داد و گفت: همه ظرفیتهای قضائی، حقوقی و نظارتی استان برای تسهیل تردد، صیانت از حقوق زائران و حفظ امنیت عمومی به کار گرفته شده است.
هماهنگی دستگاههای اجرایی و قضائی برای تسهیل تردد زائران اربعین
کرمی با اشاره به اینکه از ماهها قبل جلسات متعدد هماهنگی با حضور دادستانی، فرمانداری، مرزبانی، نیروی انتظامی، استانداری، گمرک، هلالاحمر، ادارهکل راهداری و سایر دستگاههای عضو ستاد اربعین برگزار شده است، افزود: هدف از این هماهنگیها، پیشگیری از بروز مشکلات حقوقی و قضائی، تسریع در رسیدگی به مسائل احتمالی و ایجاد بستر مناسب برای عبور ایمن و روان زائران از مرز بینالمللی خسروی بوده است.
فعالسازی کشیکهای ویژه قضائی در شهرستانهای مرزی
رئیسکل دادگستری استان کرمانشاه با اشاره به پیشبینی کشیکهای ویژه قضائی در ایام اربعین افزود: با دستور دستگاه قضائی، کشیکهای ویژه دادسراها و محاکم در شهرستانهای مرزی فعال خواهند بود و نمایندگان قضائی نیز در هماهنگی با سایر دستگاههای مسئول، آمادگی رسیدگی فوری به مسائل و مشکلات احتمالی زائران را خواهند داشت تا هیچ موضوع قضایی موجب ایجاد وقفه در خدمترسانی نشود.
وی گفت: دادستانهای حوزههای قضائی مرزی مأموریت یافتهاند با همکاری مرزبانی، نیروهای انتظامی و امنیتی، نسبت به پیشگیری از وقوع جرائم، برخورد قاطع با سودجویان، دلالان، قاچاقچیان و هرگونه اقدام اخلالگرانه که امنیت و آرامش زائران را تهدید کند، اقدام قانونی و فوری انجام دهند.
رئیسکل دادگستری استان کرمانشاه افزود: در صورت بروز هرگونه مشکل حقوقی یا قضائی برای زائران، سازوکارهای لازم برای رسیدگی فوری از طریق دادستانیها، واحدهای کشیک و مراجع قضائی پیشبینی شده و تلاش خواهد شد همه مسائل در کوتاهترین زمان ممکن و با رعایت حقوق شهروندی مورد رسیدگی قرار گیرد.
وی با اشاره به نظارت مستمر دستگاه قضائی بر مرز خسروی گفت: موضوعاتی نظیر مقابله با قاچاق کالا، فعالیت باندهای سازمانیافته، جرائم احتمالی مرتبط با مرز و مسائل مربوط به اتباع خارجی در دستور کار ویژه مراجع قضائی و ضابطان قرار دارد و برخورد با هرگونه قانونشکنی با قاطعیت انجام خواهد شد.
بازدیدهای میدانی مسئولان قضائی از مرز خسروی ادامه دارد
رئیسکل دادگستری استان کرمانشاه همچنین از بازدیدهای میدانی و جلسات مستمر مسئولان قضائی استان از مرز خسروی و پایانه شهید سلیمانی خبر داد و گفت: این بازدیدها با هدف بررسی روند خدمترسانی، رفع موانع احتمالی و صدور دستورات لازم برای تسریع در ارائه خدمات به زائران انجام شده و تا پایان ایام اربعین ادامه خواهد داشت.
وی با توصیه به زائران اربعین افزود: زائران ضمن همراه داشتن مدارک قانونی، از حمل هرگونه کالای غیرمجاز یا سپردن وسایل خود به افراد ناشناس خودداری کرده، تنها از مسیرهای رسمی تردد کنند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا نیاز به حمایت حقوقی، موضوع را بلافاصله به مأموران مستقر یا مراجع قضائی و انتظامی اطلاع دهند.
رئیسکل دادگستری استان کرمانشاه گفت: خدمت به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) توفیقی بزرگ است و دستگاه قضائی استان با همکاری همه دستگاههای اجرایی، امنیتی و انتظامی، همه توان خود را برای برگزاری باشکوه، ایمن و بدون دغدغه مراسم اربعین حسینی به کار خواهد گرفت.