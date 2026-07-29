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مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه آذربایجان شرقی گفت: ۳۱ درصد مصرف بنزین استان مربوط به کارتهای اضطراری جایگاهها است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، ناصر راشدی گفت: این میزان مصرف ۲۱ درصد بیش از سهمیه اختصاصی استان است. در حالی که مصرف روزانه بنزین در استان به پنج میلیون و ۶۰۰ هزار لیتر میرسد و در ماه گذشته ۴۲.۵ درصد این میزان مصرف بنزین با قیمت ۱۵ هزار ریال به ازای هر لیتر ۲۶.۵ درصد به نرخ ۳۰ هزار ریالی و ۳۱ درصد به نرخ ۵۰ هزار ریالی مصرف شده است.
وی با اشاره به اینکه مصرف روزانه بنزین کشور ۱۳۲ میلیون لیتر است گفت: میزان تولید ۱۱۰ میلیون لیتر است و بخشی از نیاز کشور از طریق واردات تامین میشود.
راشدی با بیان اینکه ۶۰ درصد نیاز مصرفی استان تولید شرکت پالایش نفت تبریز است و ۴۰ درصد از سایر استانها به طرق مختلف تامین میشود
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه آذربایجان شرقی با توجه به شرایط جنگی کشور بر ضرورت مدیریت مصرف بنزین تاکید کرد و ادامه داد: در صورت کاهش مصرف روزانه یک لیتر به ازای هر دستگاه خودرو میتوان نیاز کشور را از داخل تامین کرد.
وی با اعلام اینکه تیر ماه امسال ۴۸ میلیون لیتر بنزین (روزانه ۱.۶ میلیون لیتر) با استفاده از کارت اضطراری جایگاههای استان سوخت گیری شده است، گفت: کارت اضطراری جایگاهها میتواند جوابگوی تقاضای معمول باشد ولی در روزهای گذشته به دلیل شرایط روانی تمایل به استفاده از کارت سوخت اضطراری افزایش یافته است و شهروندان به جای استفاده از بنزین سهمیه خود به استفاده از کارت جایگاهها روی آوردهاند.
وی خاطرنشان کرد: فرآیند درخواست کارت سوخت از طریق سامانه https://fcs.niopdc.ir به صورت اینترنتی و به ۲ صورت تحویل کارت به صورت حضوری یا از طریق پست انجام میشود.
راشدی با اعلام اینکه امسال ۱۲۰ میلیون لیتر گازوئیل برای بخش کشاورزی استان اختصاص یافته بود گفت: با توجه به افزایش ۸۰ میلیون لیتری سهمیه جهاد کشاورزی در کشور، ۹ میلیون لیتر به سهمیه استان اضافه شده است.
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه آذربایجان شرقی با اشاره به تفاوت کارکرد تراکتور در مناطق جغرافیایی و بخشهای مختلف تولیدی، بر ضرورت توزیع سوخت گازوئیل بخش کشاورزی بر اساس کارکرد تراکتور تاکید کرد.
سوخترسانی به بخش حملونقل استان آذربایجان شرقی از طریق ۱۹۱ جایگاه عرضه فرآوردههای نفتی و ۱۸۰ جایگاه سیانجی انجام میشود.