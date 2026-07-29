با حضور رئیس بنیاد مسکن کشور مجتمع تجاری-مسکونی ۱۳ طبقه‌ای با ۱۶ هزار و ۲۵۵ مترمربع مساحت در خلخال نیز به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل منوچهر خواجه دلویی رئیس بنیاد مسکن کشور با حضور در خلخال از طرح های عمرانی و مسکن ملی در این شهرستان بازدید کرد.

رئیس بنیاد مسکن کشور گفت: پروژه تجاری مسکونی هیروسنتر خلخال با تلاش بنیاد مسکن استان اردبیل به صورت یک ظرفیت با کیفیت و در شأن مردم خلخال ساخته شده است.

خواجه دلویی افزود: در بازدید از منطقه گردشگری ازناو، مبلغ ۷ میلیارد ریال اعتبار برای فاز دوم این منطقه مصوب شد این منطقه به لحاظ قرارگیری در نزدیکی شهر خلخال و فضای مناسب برای رفاه عمومی مردم، نیازمند توسعه است.

وی تأکید کرد: بنیاد مسکن در کنار نگاه به مناطق گردشگری، در روستا‌ها نیز خدمات خوبی اجرا کرده است. در بحث طرح‌های هادی، اجرای آسفالت، بهسازی معابر و مقاوم‌سازی، قدم‌های خوبی در شهرستان خلخال برداشته شده که یکی از نتایج آن، جلوگیری از مهاجرت و بازگشت به روستا‌ها با آبادانی‌های انجام‌شده است.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت: طبق مصوبات اخیر شورای عالی مسکن ۲ میلیارد ریال به تسهیلات واحد‌های نهضت ملی مسکن دارای پیشرفت فیزیکی بالا افزوده شد و میزان وام هشت هزار و ۵۰۰ میلیون ریال خواهد بود و پرداخت این رقم به خانه‌دار شدن متقاضیان کمک خواهد کرد.

منوچهر خواجه دلویی در بازدید از پروژه‌های عمرانی و مسکن ملی خلخال نیز اظهار کرد: در نهضت ملی مسکن کشور اگر تاخیر هم باشد، چالش کمتر بوده و این نکته مهمی است.

وی افزود: تاخیر ساخت مسکن دلایل مختلفی دارد و بعضی موارد ممکن است به تعویق تامین تسهیلات، تورم و نظایر آن مربوط باشد و قیمت ساخت با تسهیلات بانکی فاصله گرفته است و یکی دیگر از دلایل تاخیر ساخت مسکن مربوط به تامین زیربنا‌ها و زیرساخت‌هاست.

رئیس بنیاد مسکن کشورادامه داد: پروژه‌های نهضت ملی مسکن استان اردبیل در مجموع نسبت به کل کشور پیشرفت مناسبی دارد و مسئولان امر، خدمات زیربنایی آب، برق و فاضلاب را نیز مدیریت کرده‌اند.

خواجه دلویی افزود: پروژه نهضت ملی مسکن شهرستان خلخال با ۴۲۰ واحد در حال ساخت است که تعدادی از واحد‌های آن تکمیل و به متقاضیان تحویل داده شده و بقیه نیز تکمیل خواهد شد.

او گفت: در حوزه روستا‌های خلخال هم تاکنون ۶ هزار و ۷۰۰ واحد مسکونی مقاوم سازی شده و عملکرد خوبی است و امسال ۱۰ روستای خلخال هم در برنامه اجرای طرح هادی قرار گرفته است.

وی ادامه داد: فاز نخست مجموعه پارک روستایی را نیز بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به اتمام رسانده و طبق اعلام مسئولان امر، برای مرحله بعدی آن ۷۰ میلیارد ریال اعتبار گذاشته شده است و اجرای پروژه ادامه خواهد داشت.