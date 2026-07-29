مدیرکل دفتر مشارکت‌های مردمی و مسئولیت اجتماعی سازمان حفاظت محیط‌زیست با تأکید بر نقش آموزش و هم‌افزایی اجتماعی در صیانت از طبیعت گفت: سند ملی ارتقای فرهنگ حفاظت از محیط‌زیست بر سه محور آموزش همگانی، توسعه مشارکت مردمی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی استوار است.

به گزارش کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، نخستین نشست کارگروه استانی ارتقای فرهنگ حفاظت از محیط‌زیست در اصفهان با حضور مدیران ملی و استانی برگزار شد؛ نشستی که در آن بر اجرای سند ملی ارتقای فرهنگ محیط‌زیست، تدوین برنامه جامع استانی، تقویت مشارکت مردمی و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی برای نهادینه‌سازی فرهنگ حفاظت از محیط‌زیست تأکید شد.

محمدحسین بازگیر، مدیرکل دفتر مشارکت‌های مردمی و مسئولیت اجتماعی سازمان حفاظت محیط‌زیست، در این نشست با اشاره به ابلاغ سند ملی ارتقای فرهنگ حفاظت از محیط‌زیست در خردادماه ۱۴۰۴، این سند را نخستین برنامه جامع فرهنگی کشور در حوزه محیط‌زیست دانست و گفت: این سند پس از سال‌ها کار کارشناسی تدوین و با هدف ایجاد تحول در فرهنگ عمومی حفاظت از محیط‌زیست به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است.

وی افزود: آموزش همگانی، توسعه مشارکت مردمی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی سه محور اصلی این سند را تشکیل می‌دهد و انتظار می‌رود کارگروه استانی با تشکیل کمیته‌های تخصصی، برنامه جامع ارتقای فرهنگ محیط‌زیست استان را تدوین و اجرایی کند.

بازگیر با بیان اینکه این سند ذیل نقشه مهندسی فرهنگی کشور و برنامه سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی تدوین شده است، اظهار کرد: در آن ۱۵ راهبرد و ۷۹ اقدام عملی در حوزه‌هایی همچون آموزش رسمی و غیررسمی، فرهنگ و هنر، زیست مذهبی، کشاورزی، مدیریت شهری و مسئولیت اجتماعی پیش‌بینی شده است.

وی همچنین اصفهان را از استان‌های پیشرو در اجرای این سند عنوان کرد و بر تدوین برنامه جامع استانی، ایجاد منشور اخلاق محیط‌زیست و توسعه خانه‌ها و انجمن‌های محیط‌زیستی تأکید کرد.

ایوب درویشی، معاون سیاسی و اجتماعی استانداری اصفهان نیز در این نشست با تأکید بر ضرورت اجرای دقیق سند ملی ارتقای فرهنگ حفاظت از محیط‌زیست گفت: فرهنگ‌سازی زمانی اثربخش خواهد بود که تمامی دستگاه‌های مسئول، وظایف تعیین‌شده را به‌صورت جدی و بدون ملاحظه دنبال کنند.

وی با اشاره به کاهش تعداد تشکل‌های مردم‌نهاد محیط‌زیستی در استان، خواستار آسیب‌شناسی این موضوع شد و افزود: سرمایه اجتماعی مهم‌ترین پشتوانه حفاظت از محیط‌زیست است و هرگونه ناهماهنگی میان گفتار و عملکرد دستگاه‌های اجرایی می‌تواند اعتماد عمومی را کاهش دهد.

معاون استاندار اصفهان همچنین بر فعال‌سازی دبیرخانه کارگروه، تشکیل کمیته‌های تخصصی، انعقاد تفاهم‌نامه‌های عملیاتی با دستگاه‌های فرهنگی و آموزشی و بهره‌گیری از ظرفیت فروشگاه‌های زنجیره‌ای برای توسعه پویش حذف پلاستیک تأکید کرد.

مریم کرمانی، سرپرست اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست استان اصفهان، نیز با اشاره به وضعیت محیط‌زیست این استان گفت: اصفهان با بیش از ۲.۶ میلیون هکتار مناطق تحت مدیریت، از مهم‌ترین استان‌های کشور در حوزه تنوع زیستی به شمار می‌رود.

وی افزود: تمرکز ۷۶ درصد صنایع و ۷۵ درصد جمعیت استان در شعاع ۵۰ کیلومتری شهر اصفهان، فشار قابل توجهی بر کیفیت هوا وارد کرده است؛ به‌گونه‌ای که از ابتدای سال تاکنون تنها ۱۰ روز هوای پاک در استان ثبت شده است.

سرپرست اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست اصفهان از تدوین برنامه جامع کاهش آلودگی برای شرکت ذوب‌آهن اصفهان خبر داد و گفت: برنامه بهسازی و نوسازی واحد‌های آجرپزی نیز تصویب شده و برای انتقال واحد‌های آلاینده ریخته‌گری، مکان‌یابی انجام شده است.

کرمانی تأمین حقابه تالاب گاوخونی را از مهم‌ترین اولویت‌های محیط‌زیستی استان برشمرد و افزود: استفاده از فناوری‌های نوین شامل هوش مصنوعی، پهپاد، دوربین‌های پایش، دوربین دید در شب و سامانه‌های ارتباطی دیجیتال در دستور کار اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست قرار گرفته تا نظارت بر مناطق تحت مدیریت با دقت بیشتری انجام شود.

حسین اکبری، معاون محیط طبیعی اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست استان اصفهان نیز با اشاره به طرح‌های مشارکتی ابلاغی دولت در حوزه حفاظت از طبیعت گفت: تجربه قرق‌های اختصاصی در استان اصفهان طی سال‌های اخیر نتایج موفقی در احیای زیستگاه‌ها و حفاظت از تنوع زیستی به همراه داشته است.

وی افزود: توسعه این الگو می‌تواند زمینه‌ساز مشارکت گسترده‌تر جوامع محلی در حفاظت از منابع طبیعی و ایجاد تحولی ملی در مدیریت مشارکتی مناطق طبیعی باشد.

در ادامه این نشست، سیدمهدی سجادزاده، رئیس اداره توسعه فرهنگ شهروندی شهرداری اصفهان، از اجرای پویش «نه به پلاستیک» در نزدیک به یک‌هزار نانوایی شهر اصفهان خبر داد و گفت: این طرح با همکاری سازمان مدیریت پسماند و اتاق بازرگانی با هدف حذف کیسه‌های پلاستیکی حمل نان اجرا می‌شود و می‌تواند به‌عنوان الگویی موفق در سطح کشور توسعه یابد.

بر اساس ماده ۹ سند ملی ارتقای فرهنگ حفاظت از محیط‌زیست، ۲۷ دستگاه اجرایی از جمله استانداری، اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست، آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی، دانشگاه علوم پزشکی، منابع طبیعی، صدا و سیما، شهرداری، اتاق بازرگانی، دادگستری، حوزه‌های علمیه، سازمان تبلیغات اسلامی، مراکز دانشگاهی و تشکل‌های مردم‌نهاد، اعضای کارگروه استانی را تشکیل می‌دهند.