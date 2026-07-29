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پل راهآهن کنارگذر آران و بیدگل امسال به بهرهبرداری میرسد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون مهندسی و ساخت ادارهکل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: پل راهآهن کنارگذر آران و بیدگل در مراحل پایانی اجرا و بهرهبرداری قرار دارد.
بهزاد شاهسوندی گفت: قطعه نخست این کنارگذر به طول ۴ کیلومتر نیز با ۶۰ میلیارد تومان اعتبار در حال اجراست و تاکنون یک کیلومتر از مسیر آن آسفالت شده است.
وی از روند مطلوب اجرای طرحهای راهسازی شمال استان خبر داد و گفت: طرح پل راهآهن در کیلومتر ۳۷ کنارگذر آران و بیدگل که از مهمترین سازههای فنی مرحله دوم این محور به شمار میرود، در مراحل پایانی عملیات اجرایی قرار دارد و امسال به بهرهبرداری میرسد.
معاون مهندسی و ساخت ادارهکل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: پل راهآهن بخشی از مرحله دوم کنارگذر ۴۲ کیلومتری آران و بیدگل است که در سه مرحله طراحی و اجرا شده است و نقش مهمی در تکمیل این محور ارتباطی دارد.
شاهسوندی افزود: ساخت این پل به همراه راههای دسترسی با بیش از ۱۶ میلیارد تومان اعتبار آغاز شده و اجرای ۶ شمع بتنی عمیق و نصب ۳۶ قطعه دال پیشساخته آن با موفقیت به پایان رسیده است.
وی گفت: با بهرهبرداری از این پل، پیوستگی کامل مسیر کنارگذر آران و بیدگل برقرار و یکی از گلوگاههای ترافیکی منطقه برطرف میشود.
معاون مهندسی و ساخت ادارهکل راه و شهرسازی استان اصفهان همچنین با اشاره به روند اجرای قطعه نخست کنارگذر آران و بیدگل (حدفاصل تقاطع دارالسلام تا تقاطع ابوزیدآباد) افزود: این قطعه به طول ۴ کیلومتر و بهصورت چهارخطه با بیش از ۶۰ میلیارد تومان اعتبار در حال اجراست و تاکنون بیش از ۲۵ میلیارد تومان برای آن هزینه و حدود یک کیلومتر از مسیر نیز آسفالت شده است.
شاهسوندی گفت: با تکمیل تقاطع دارالسلام، تقاطع ابوزیدآباد و پل راهآهن، این محور آماده بهرهبرداری میشود.