به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیر عامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی گفت: گزارشی مبنی بر انحراف از جاده و واژگونی پژو پارس در محور فرعی چایپاره به خوی (جاده حمزیان) نرسیده به روستای علی آباد اعلام و تیم نجاتگران پایگاه امداد و نجات شهرک صنعتی (یادمان شهید مخلص) شهرستان چایپاره به محل حادثه اعزام شد.

محبوبی ادامه داد: این حادثه ۳ مصدوم داشت که مصدومین بعد از رها سازی و انجام اقدامات کمک‌های اولیه و پیش بیمارستانی به مرکز درمانی انتقال داده شدند.