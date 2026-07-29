برای خرید گندم مازاد کشاورزان، ۱۵ مرکز ثابت و سیار در مناطق مختلف سیستان و بلوچستان راه‌اندازی شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیرکل غله و خدمات بازرگانی سیستان و بلوچستان گفت: تاکنون حدود ۳۵ هزار تن گندم از کشاورزان سیستان و بلوچستان خریداری و بیش‌از یک‌هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان، پرداخت شده است.

محمدرضا سرگزی ادامه داد: حدود ۵۰ درصد از طلب کشاورزان که گندم خودشان را در اختیار مراکز خرید دادند پرداخت شده و بقیه نیز در برنامه پرداخت دولت قرار دارد.

وی گفت: طلب کشاورزان از دولت طبق برنامه ریزی‌های انجام شده بزودی پرداخت خواهد شد و خرید گندم نیز تا پایان شهریور در این استان ادامه خواهد داشت.