رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت با اشاره به حملات ارتش تروریستی آمریکا به تاسیسات آبرسانی بندر جاسک، اعلام کرد:همزمان با آبرسانی تانکری برای ۶ هزار خانواده، نظارت‌های بهداشتی بر سلامت آب شرب تا راه‌اندازی مجدد تاسیسات آب‌شیرین‌کن بدون وقفه ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهندس محسن فرهادی رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به آخرین وضعیت تامین آب شرب مناطق آسیب‌دیده بندر جاسک پس از حمله اخیر، اظهار کرد: چند روز پیش بندر جاسک مورد حمله قرار گرفت و در جریان این حمله، ایستگاه پمپاژی که آب دریا را به تأسیسات آب‌شیرین‌کن منتقل می‌کرد، آسیب دید. خوشبختانه خود تاسیسات آب‌شیرین‌کن سالم هستند، اما به دلیل قطع انتقال آب دریا، این مجموعه‌ها عملا از مدار بهره‌برداری خارج شده‌اند.

وی افزود: وزارت نیرو اعلام کرده است که عملیات تعمیر پمپ‌هایی که وظیفه انتقال آب دریا به آب‌شیرین‌کن‌ها را بر عهده دارند، طی چند روز آینده به پایان خواهد رسید و پس از آن، روند تامین آب به حالت عادی بازمی‌گردد.

مهندس فرهادی ادامه داد: پیش از این نیز در برخی روز‌ها آب به‌صورت نوبتی در اختیار مردم قرار می‌گرفت و اغلب ساکنان ۱۵ تا ۲۰ روستایی که از این آب‌شیرین‌کن‌ها تغذیه می‌شوند، دارای مخازن ذخیره آب زمینی یا پشت‌بامی هستند؛ بنابراین در روز‌های ابتدایی با کمبود جدی مواجه نشدند.

رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت با بیان اینکه شرکت آب و فاضلاب هم‌اکنون از طریق تانکر‌های آبرسانی نیاز مردم را تامین می‌کند، تصریح کرد: همکاران ما از طریق شبکه بهداشت جاسک و با همکاری دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان به‌صورت مستمر بر کیفیت آب توزیعی نظارت دارند و شاخص‌هایی مانند میزان کلر باقیمانده در تانکرها، کدورت آب و همچنین آزمایش‌های میکروبی، شیمیایی و فیزیکی به‌طور مرتب بررسی انجام می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: بیش از ۶ هزار خانوار روستایی در حدود ۱۵ تا ۲۰ روستا از این حادثه تاثیر پذیرفته‌اند و خوشبختانه در سایر مناطق کشور از جمله استان بوشهر، آسیب مشابهی گزارش نشده است.