اردوی آماده‌سازی تیم ملی پاراتکواندو ایران با حضور ملی‌پوشان اعزامی به رقابت‌های گرندپری کره جنوبی و پرزیدنت‌کاپ پاکستان در استان البرز در حال برگزاری است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در این اردو، حامد حق‌شناس ملی‌پوش شایسته استان اصفهان، حضور دارد و زیر نظر کادر فنی تیم ملی، تمرینات تخصصی و برنامه‌های آماده‌سازی خود را برای حضور قدرتمند در رقابت‌های پیش‌رو دنبال می‌کند.

اردوی آماده‌سازی تیم ملی پاراتکواندو ایران با حضور ملی‌پوشان اعزامی به رقابت‌های گرندپری کره جنوبی و پرزیدنت‌کاپ پاکستان، در استان البرز تا پایان مردادماه ادامه خواهد داشت.