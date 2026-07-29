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اردوی آمادهسازی تیم ملی پاراتکواندو ایران با حضور ملیپوشان اعزامی به رقابتهای گرندپری کره جنوبی و پرزیدنتکاپ پاکستان در استان البرز در حال برگزاری است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در این اردو، حامد حقشناس ملیپوش شایسته استان اصفهان، حضور دارد و زیر نظر کادر فنی تیم ملی، تمرینات تخصصی و برنامههای آمادهسازی خود را برای حضور قدرتمند در رقابتهای پیشرو دنبال میکند.
اردوی آمادهسازی تیم ملی پاراتکواندو ایران با حضور ملیپوشان اعزامی به رقابتهای گرندپری کره جنوبی و پرزیدنتکاپ پاکستان، در استان البرز تا پایان مردادماه ادامه خواهد داشت.