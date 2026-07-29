رئیس ستاد مرکزی اربعین کشور در شلمچه: با همکاری نیرو‌های امنیتی عراق در آن سوی مرز، امنیت مرز‌ها تامین شده و زائران در شرایط مطلوب در حال تشرف به عتبات عالیات هستند.

تامین امنیت و امکانات لازم در مرزها، بویژه مرز شلمچه برای تردد امن و روان زائران حسینی

تامین امنیت و امکانات لازم در مرزها، بویژه مرز شلمچه برای تردد امن و روان زائران حسینی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، علی اکبر پورجمشیدیان، رئیس ستاد مرکزی اربعین کشور به منظور بررسی آخرین تمهیدات انجام شده برای تردد روان زائران اربعین حسینی در مرز شلمچه امروز از فرودگاه ایت الله جمی آبادان وارد این شهرستان شد.

وی پس از ورود به خرمشهر در نشست ستاد اربعین استان خوزستان در فرمانداری این شهرستان به بررسی تمهیدات لازم در این ایام منتهی به اربعین حسینی پرداخت.

علی اکبر پورجمشیدیان در این نشست با اشاره به اینکه اداره دو مرز بزرگ اربعینی در خوزستان با گرمای شدید هوا و تعرض اخیر دشمن امریکایی در مرز شلمچه کار بسیار بزرگ و سختی است و جا دارد از متولیان این کار به دلیل ایجاد شرایط مناسب تشکر ویژه کنیم.

وی تصریح کرد: امسال مشکل جدی در برگزاری مراسم اربعین نداشتیم و شاهد تردد روان زائران هستیم. امنیت مرز‌ها تامین شده و زائران در این شرایط در حال تشرف به عتبات عالیات هستند.

رئیس ستاد مرکزی اربعین کشور افزود: حشد الشعبی و نیرو‌های پلیس عراق هم در آن سوی مرز تامین کننده امنیت زائران هستند.

علی اکبر پورجمشیدیان گفت: تامین آب برای زائران در مرزها بدون مشکل بوده است اما در مرز شلمچه مسائلی مطرح شده که بزودی رفع خواهد شد.

وی با تاکید بر انگیزه بیشتر مردم برای تردد از مرز شلمچه بعد از تجاوز دشمن امریکایی خاطر نشان کرد: در آن سوی مرز‌ها از مواکب خواستیم دو روز بیشتر خدمات خود را به زائران ارائه دهند.

استاندار خوزستان در این نشست گفت: اربعین حسینی امسال در شرایط متفاوتی بعد از تجاوز دشمن آمریکایی _ صهیونی و دفاع جانانه نیرو‌های مسلح در حال برگزاری است.

سید محمد رضا موالی زاده با بیان اینکه راهپیمایی اربعین امسال راهپیمایی مقاومت است خواستار بازگشت به موقع زائران اربعین و آمادگی برای جابجایی زائران و ارائه خدمات شد.

ولی اله حیاتی معاون انتظامی امنیتی استانداری خوزستان گفت: تاکنون ۳۳ درصد از زائران غیر ایرانی از مرز‌های استان خوزستان و ۴۱ درصد از زائران ایرانی از مرز‌های خوزستان تردد کردند. ۷۲۹ هزار زائر تا امروز از مرز شلمچه تردد کردند که ۱۱۰ هزار نفر شب گذشته فقط از مرز شلمچه در این مسیر رفت و آمد کردند.

زائران ۳۷ هزار خودرو را هم در حال حاضر در توقفگاه بزرگ شلمچه متوقف کرده اند.

وی خاطر نشان کرد: پیش بینی می‌شود بازگشت زائران روند افزایشی نسبت به سال گذشته در چنین روز‌هایی داشته باشد، کرمان، تهران و اصفهان و فارس بیشترین زائرانی هستند که با وسایل نقلیه شخصی مرز شلمچه را انتخاب کرده‌اند.

حیاتی همچنین نبود پایانه اتوبوس ها و تاکسی های حمل و نقل در مرز شلمچه از چالش‌هایی بود که حیاتی معاون انتظامی امنیتی استانداری خوزستان در این جلسه آن را عنوان کرد و از رییس ستاد مرکزی اربعین کشور خواستار احداث این پایانه مسافری در سال‌های آینده در این مرز شد.

مدیرکل راه آهن جنوب هم در این نشست گفت: امسال ۳۱۶ رام قطار رفت و برگشت برای جابجایی زائران در مرز شلمچه پیش بینی شده است.

بطوری که بیش از ۲۹ هزار زائر فقط روز گذشته در این مسیر با قطار جابجا شدند.

سردار محمد شرفی جانشین معاون هماهنگ کننده فراجا و رئیس قرارگاه اربعین فراجا، هم در این نشست از ارائه خدمات انتظامی و امنیتی در مرز‌های ششگانه اربعین حسینی خبر داد.

وی با بیان اینکه گذرنامه‌های ملی، زیارتی و خادم کماکان در حال صدور است. افزود: تاکنون هیچ مشکل امنیتی نداشتیم و تاکنون ۵۰۰ هزار زائر از این مرز‌ها به کشور بازگشتند.

سردار محمد شرفی تصریح کرد: کنترل گذرنامه‌ها با سامانه سجاد سبب شده گذر هر زائر کمتر از ۴ ثانیه زمان نیاز داشته باشد.

جانشین معاون هماهنگ کننده فراجا همچنین به تردد ۵۲ میلیون خودروی زائران در کشور در این مدت اشاره کرد و گفت: امسال شاهد کاهش ۷۵ درصدی کاهش تصادفات در این روز‌ها بودیم.

سید محمد رضا موالی زاده استاندار خوزستان هم دراین نشست گفت: اربعین حسینی امسال در شرایط متفاوتی در حال برگزاری است بعد از تجاوز دشمن امریکایی صهیونی و دفاع جانانه نیرو‌های مسلح.

وی عنوان کرد: این راهپیمایی اربعین امسال راهپیمایی مقاومت است.

استاندار خوزستان گفت: خواستار بازگشت به موقع زائران اربعین بعد از روز اربعین و همچنین آمادگی برای جابجایی زائران و ارائه خدمات شد.