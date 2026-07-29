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رئیس پلیس راهور استان کرمان با هشدار نسبت به عواقب جبرانناپذیر بیتوجهی به مدارک قانونی خودرو، بر ضرورت تمدید فوری بیمهنامه شخص ثالث تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، رئیس پلیس راهور استان کرمان با هشدار نسبت به عواقب جبرانناپذیر بیتوجهی به مدارک قانونی خودرو، بر ضرورت تمدید فوری بیمهنامه شخص ثالث تأکید کرد.
وی با تاکید بر تمدید اعتبار گواهینامه، معاینه فنی و مهمتر از همه، بیمهنامه شخص ثالث در تشریح یکی از حوادث تلخ و عبرت آموز گفت: در این سانحه، پس از حضور مأموران در محل و ارزیابی صحنه، مشخص شد خودروی مقصر تنها ۴۸ ساعت از موعد تمدید بیمهنامهاش گذشته بود. همین غفلت دو روزه باعث شد راننده مقصر مجبور به پرداخت بیش از ۵۰ میلیون تومان خسارتِ خودروی طرف مقابل بشود؛ مبلغی که در صورت داشتن بیمهنامه، تماماً توسط شرکت بیمه پرداخت میشد.
سرهنگ رضایی در این خصوص یادآور شد: بسیاری از رانندگان تصور میکنند که حادثه برای دیگران است، اما همین بیتوجهیها و کوتاهی در هزینهی کوچک در یک چشم برهمزدن، خسارات و هزینههای بزرگی را بر جای میگذارند.
رئیس پلیس راهور استان تاکید کرد: داشتن مدارک قانونی خودرو، نه برای جریمه نشدن، بلکه برای ایمنی و تأمین حقوق شهروندی ماست. از تمامی رانندگان میخواهیم پیش از آنکه دیر شود و درگیر مشکلات قضایی و تأمین خسارتهای سنگین شوند، وضعیتِ اعتبار بیمهنامه و دیگر مدارک مهمه خود را بررسی کنند.