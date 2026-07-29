پیوند آموزش و قانون در دادگستری لرستان
رئیسکل دادگستری لرستان با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد از مواجهه سنتی با جرم به سمت استراتژیهای نوین پیشگیرانه، خواستار تقویت پیوند میان آموزش و اجرای قانون شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، رئیسکل دادگستری لرستان در نشستی با حضور معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان، بر لزوم تدوین و انتشار بستههای جامع آموزشی-رسانهای با هدف آگاهیبخشی عمومی و کاهش آسیبهای اجتماعی تأکید کرد.
حجتالاسلام والمسلمین سعید شهواری، با اشاره به ضرورت مداخله در ریشههای اجتماعی و فرهنگی برای کاهش دعاوی، اظهار داشت: وظیفه دستگاه قضایی در عصر حاضر، فراتر از صدور حکم و اجرای عدالت در صحن دادگاه است؛ عدلیه میبایست در خانواده، مدرسه و محیطهای اجتماعی حضور فعال داشته باشد تا پیش از وقوع جرم، مانع از شکلگیری آن شود.
رئیسکل دادگستری لرستان همچنین با تأکید بر نقش ابزارهای نوین ارتباطی، مقرر کرد که معاونت پیشگیری با همکاری اداره روابط عمومی و رسانه، مسئولیت تهیه و انتشار بستههای تصویری آموزشی را بر عهده بگیرد.
وی افزود: هدف از تولید این بستهها، تبدیل محتوای تخصصی حقوقی به پیامهای ساده و قابل درک برای عموم است تا از بروز بسیاری از دعاوی ناشی از عدم شناخت قوانین جلوگیری شود
وی در پایان خاطرنشان کرد که کاهش ورودی پروندهها مستقیماً با کاهش اطاله دادرسی و ارتقای کیفیت رسیدگی به پروندهها در ارتباط است و با آگاهیبخشی صحیح، تمرکز دستگاه قضایی بر اجرای دقیق عدالت افزایش مییابد.