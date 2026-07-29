مقام‌های گمرک آمریکا با انجام بازرسی از کارخانه‌های چینی در ویتنام، روند بررسی منشأ کالا‌ها و میزان ارزش افزوده تولیدات صادراتی به آمریکا را تشدید کردند؛ اقدامی که نگرانی‌ها درباره اعمال تعرفه‌های جدید واشنگتن علیه هانوی را افزایش داده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور؛ منابع آگاه اعلام کردند بازرسان آمریکایی اسناد تولید، منشأ مواد اولیه و فرایند‌های تولید در برخی کارخانه‌های ویتنام را بررسی کرده‌اند تا مشخص شود چه میزان از کالا‌های صادراتی واقعاً در ویتنام تولید شده و آیا تخلفی در زمینه مالکیت فکری نرم‌افزار‌ها صورت گرفته است یا خیر.

این بازرسی‌ها در حالی انجام می‌شود که آمریکا و ویتنام همچنان در حال مذاکره برای دستیابی به توافق نهایی تجاری هستند، اما اختلاف بر سر انتقال کالا‌های چینی از طریق ویتنام، موانع غیرتعرفه‌ای و حمایت از مالکیت فکری، روند مذاکرات را با دشواری روبه‌رو کرده است.

واشنگتن بار‌ها هانوی را متهم کرده است که برخی کالا‌های چینی پس از ورود به ویتنام، بدون تغییر یا با حداقل فرآوری، با برچسب «ساخت ویتنام» به بازار آمریکا صادر می‌شوند. با این حال، منابع مطلع می‌گویند بازرسی‌های اخیر تاکنون شواهد قابل توجهی برای اثبات این ادعا به دست نداده است.

همزمان، ویتنام با سه تحقیق جداگانه آمریکا ذیل «بخش ۳۰۱» قانون تجارت این کشور، از جمله در زمینه ظرفیت مازاد تولید، نقض حقوق مالکیت فکری و تخلفات تجاری، مواجه است.

این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که ویتنام در سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین مراکز تولید شرکت‌های بزرگ آمریکایی تبدیل شده است. انتقال بخشی از زنجیره تأمین این شرکت‌ها از چین به ویتنام، پس از آغاز جنگ تجاری آمریکا و چین، موجب افزایش چشمگیر مازاد تجاری ویتنام با آمریکا شده و به یکی از محور‌های اصلی اختلاف میان دو کشور تبدیل شده است.