به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، بخشدار مرکزی شهرستان سپیدان گفت: با توجه اجرای طرح زیرسازی، قیرپاشی و آسفالت هزار و ۲۰۰ متر مربع قبل از روستای مارگون منتهی به مسیر ورودی آبشار مارگون، از امروز هفت مرداد تا سه‌شنبه ۱۳ مرداد به صورت کامل مسدود خواهد بود.

روح الله رزاقی افزود:مسافران و رانندگانی که قصد سفر به این منطقه را دارند از مسیر‌های جایگزین استفاده کنند.

روستای مارگون در فاصله ۴۷ کیلومتری شهر اردکان مرکز شهرستان سپیدان واقع شده و به دلیل وجود آبشار در ایام سال پذیرای گردشگران از نقاط مختلف فارس و کشور است.