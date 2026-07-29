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یک شرکت دانش بنیان برای نخستین بار در ارومیه توانسته است ماشین آلات مونتاژ SMD در حوزه الکترونیک تولید کند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، یک شرکت دانش بنیان برای اولین بار در ارومیه توانسته ماشین آلات مونتاژ SMD در حوزه الکترونیک تولید کند.
دستگاه ماشین آلات مونتاژ SMD باعث میشود که فرآیند مونتاژ مدارهای الکترونیکی سریعتر، دقیقتر و کارآمدتر انجام گیرد و از اتلاف منابع جلوگیری شود.
امکان قرار دادن اجزاء الکتریکی به صورت دقیق بر روی برد مدار چاپی سرعت تولید، افزایش کارایی محصولات، کاهش اندازه و وزن در صنایع الکترونیکی از مهمترین کاربردهای این دستگاه به شمار میرود.
دستگاه مونتاژ برد SMD بیشتر در صنعت روشنایی، خودروسازی و تولید بردهای الکترونیکی کارایی دارد.
تولید آون، کانوایر، پرینتر نیمه اتومات خمیر قلع و میکسر از دیگر تولیدات این شرکت دانش بنیان است.
این مجموعه دانش بنیان برای ۱۰ نفر از فارغالتحصیلان رشته برق به صورت مستقیم و برای ۲۰ نفر به صورت غیرمستقیم اشتغال ایجاد کرده است.