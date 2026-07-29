این روز‌ها در پهنه فارس، گویی دل‌ها همه هم‌نوا با کاروان عشق می‌تپد؛ جماعتی رخت سفر بسته‌اند تا پای پیاده، عمود به عمود، طریق وصال را بپیمایند و گروهی دیگر، آستین همت بالا زده و جامه خدمت بر تن کرده‌اند تا غبار از قدوم خسته زائران بزدایند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، در چنین روزهایی، فارس تنها یک استان نیست؛ خیمه‌ای بزرگ از عشق و ارادت است که در آن، دل‌ها برای اربعین می‌تپد و نگاه‌ها به سمت کربلای معلی دوخته شده است. از موکب‌های مردمی گرفته تا تلاش خستگی‌ناپذیر نیرو‌های جهادی، از آمادگی دستگاه‌های اجرایی تا همراهی خیران و عاشقان اهل‌بیت ، همه آمده‌اند تا در این ضیافت معنوی، سهمی از جنس نور و همدلی داشته باشند.



زائران در مسیر نور

اتوبوس‌ها یکی پس از دیگری راهی می‌شوند و هر زائر، در کوله‌بار کوچک خود، رنج و خستگی یک‌ساله را نیز همراه می‌برد؛ گویی با هر قدم، سبک‌تر می‌شود و آرام‌تر، به سمت نور حرکت می‌کند.

علیرضا زینلی، مدیر کل حج و زیارت فارس، می‌گوید: تا سه شنبه ۶ مرداد، ۱۲۵ هزار نفر از فارس برای حضور در راهپیمایی اربعین در سامانه سماح ثبت نام کرده‌اند که پیش بینی می‌شود این آمار به بیش از ۲۰۰ هزار نفر برسد.

حسنعلی امیری، استاندار فارس هم با تأکید بر استمرار این روند می‌گوید: روند ثبت‌نام زائران ادامه دارد و گذرنامه‌های زیارتی و عادی با همکاری نیروی انتظامی برای تسهیل اعزام زائران ، صادر می شود.



پشتیبانی در مرز‌ها و مسیر‌ها

برای رقم خوردن سفر امن و ایمن زائران اربعین، در استان فارس و مرز‌های هدف، تمهیدات لازم از پیش اندیشیده شده است.

اداره‌ کل راهداری و حمل‌ و نقل جاده‌ای فارس، در راستای ایفای مسئولیت‌های اجتماعی و تسهیل تردد زائران اباعبدالله‌الحسین (ع)، نیرو‌های عملیاتی و تجهیزات پشتیبانی خود را به مرز مهران اعزام کرده است.

علیرضا امیری، مدیر کل راهداری و حمل‌ و نقل جاده‌ای استان فارس می‌گوید: تیم‌های عملیاتی ما با بهره‌گیری از توان فنی و ماشین‌آلات ویژه، تا پایان طرح اربعین و بازگشت کامل زائران، به‌صورت شبانه‌روزی در مرز مهران مستقر خواهند بود.

به گفته او، تسهیل در عبور و مرور، ایمن‌سازی مسیرهای منتهی به مرز و پشتیبانی از عملیات راهداری در منطقه، از مهم‌ترین مأموریت‌های کاروان اعزامی استان فارس است.

امیری همچنین از آمادگی مجتمع‌های خدمات رفاهی استان در مسیر‌های عبوری زائران اربعین خبر داد و اظهار کرد: ۱۲ مجتمع خدمات رفاهی جاده‌ای در مسیر‌های اصلی اربعین استان فارس قرار دارند که هماهنگی‌های لازم با آنها انجام شده و امسال با آمادگی ویژه به زائران اربعین حسینی خدمات‌رسانی می‌کنند.

راستین معاون حمل‌ و نقل اداره‌ کل راهداری و حمل‌ و نقل جاده‌ای فارس هم می‌گوید: برای آسایش مردم در حمل‌ و نقل جاده‌ای، از ظرفیت ناوگان اتوبوس در اختیار کارخانجات و صنایع هم استفاده می‌شود.



فارسی‌ها، تمام‌قد پای کار حماسه عظیم اربعین

در کنار زائرانی که قدم در مسیر دلدادگی گذاشته‌اند، عده‌ای نیز رخت خدمت بر تن کرده‌اند تا در این حرکت بزرگ و مقدس، سهمی از جنس نور داشته باشند. استان فارس امسال با بسیج ظرفیت‌های مردمی و آماده‌سازی ۱۴۰ موکب در بخش‌های اسکان، تغذیه، درمان و خدمات فرهنگی، تمام‌قد پای کار حماسه اربعین ایستاده است.

محمدعلی شیخی، رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات استان فارس، می‌گوید: این موکب‌ها در مسیر‌های منتهی به کربلای معلی، نجف اشرف، طریق‌الحسین (ع) و مرز‌های خروجی برپا شده‌اند و به صورت شبانه‌روزی خدمات ارائه می‌دهند.

به گفته وی، ظرفیت ایجادشده توسط مواکب استان فارس در بخش تغذیه نزدیک به ۲۲۰ هزار وعده غذایی شامل صبحانه، ناهار و شام است و در حوزه اسکان نیز حدود ۱۱۰ هزار نفر ظرفیت برای پذیرایی از زائران فراهم شده است.



جهادگران سلامت؛ همراهان مسیر عشق

بخش درمان و امدادرسانی نیز شاهد حضور پررنگ و ایثارگرانه متخصصان علوم پزشکی استان است.

رئیس بسیج جامعه پزشکی استان فارس از اعزام ۳۰۰ نفر از جهادگران سلامت دانشگاه علوم پزشکی شیراز به کشور عراق خبر داد و می‌گوید: این نیرو‌ها در قالب ۱۱ درمانگاه مستقر در مسیر پیاده‌روی اربعین، به‌صورت شبانه‌روزی خدمات درمانی، مراقبتی و امدادی به زائران حسینی ارائه می‌کنند.

همچنین تیم تخصصی مدافعان سلامت دانشگاه علوم پزشکی جهرم تا پایان ایام اربعین در موکب صاحب‌الزمان (عج) در کربلای معلی، در کنار عاشقان حسینی خدمت‌رسانی می‌کند.

در کنار آنها، داوطلبان همیشه در صحنه جمعیت هلال احمر فارس نیز موکب خدمت برای زائران در کربلای معلی برپا کرده‌اند تا زنجیره پشتیبانی و امدادرسانی فارسی‌ها کامل‌تر شود.



ستاد ملی گمشدگان با مدیریت فارس

در کنار همه این خدمات، استان فارس مسئولیت مهم دیگری را نیز بر عهده دارد. ستاد ملی گمشدگان در نجف با مدیریت و نظارت استان فارس فعالیت می‌کند و تاکنون ۱۰۰ راهنما و زائریار از این استان برای ارائه خدمات به زائران به عراق اعزام شده‌اند.

این اقدام، جلوه‌ای دیگر از نقش مؤثر و فراتر از مرز‌های استانی فارس در خدمت‌رسانی به زائران اربعین است؛ نقشی که از ساماندهی و راهنمایی گرفته تا امداد، اسکان، درمان و پشتیبانی، همه را دربر می‌گیرد.



پیوند ناگسستنی فارسی‌ها با نهضت سرخ حسینی

هرچند مرز‌های جغرافیایی، شیراز و فارس را کیلومتر‌ها از کربلا جدا ساخته، اما این روز‌ها همدلی بی‌نظیر مردم و مسئولان استان نشان می‌دهد که دل‌های مردمان دیار شاهچراغ (ع) زودتر از پاهایشان به کربلا رسیده است. بسیج تمام‌قد امکانات در فارس، جلوه‌ای درخشان از پیوند ناگسستنی این مردم با نهضت سرخ حسینی است؛ حماسه‌ای که تا بازگشت آخرین زائر از این سفر معنوی، با عشق و ایمان ادامه خواهد داشت.



نوشین اکوان

تحریریه خبرگزاری صدا و سیما، فارس