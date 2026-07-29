لویه و بویراحمد ، سید محسن اسدی رئیس مرکز بهداشت شهید دامیده بویراحمد با اشاره به آمادگی این شهرستان برای اجرای طرح پزشک خانواده، گفت: بر اساس این برنامه، در هر پایگاه سلامت یک پزشک عمومی به صورت مستقر به شهروندان خدمات ارائه می شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگ ی

اسدی با بیان اینکه این طرح با هدف تحقق عدالت در سلامت، دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی و درمانی و کاهش پرداخت از جیب بیماران اجرا می شود افزود: در ماه‌های گذشته نشست‌های کارشناسی متعددی برگزار شده، نیرو‌های اجرایی آموزش‌های لازم را فرا گرفته‌اند و زیرساخت‌های مورد نیاز برای اجرای موفق برنامه در حال تکمیل است.

وی با بیان اینکه در قالب برنامه پزشک خانواده، هر فرد در یک مسیر مشخص برای دریافت خدمات سلامت قرار می‌گیرد، اضافه کرد: پزشک خانواده به عنوان نخستین سطح ارتباط مردم با نظام سلامت، مسئولیت مراقبت، پیگیری وضعیت سلامت افراد، انجام خدمات پیشگیرانه و ارجاع بیماران به سطوح تخصصی در صورت نیاز را بر عهده دارد.

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان بویراحمد از شهروندان خواست با همراهی و همکاری در اجرای این طرح ملی، نظرات، پیشنهاد‌ها و انتقادات خود را به صورت مستمر با شبکه بهداشت و درمان شهرستان در میان بگ ذارند.